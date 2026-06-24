Как уже сообщалось, по инициативе Кулбергса 27-го июня пройдет выездное заседание правительства в Латгалии. МВД к данному заседанию подготовило анализ ситуации в приграничье. Говоря собственно о самой границе, МВД обозначило несколько вызовов: устойчивость физической охраны границы, обеспечения технологического наблюдения, доступность персонала и нагрузка на службу, координация сотрудничества между вовлеченными структурами и готовность к ситуации длительного повышенного риска.

Особое внимание в докладе уделено гражданской обороне: необходимости строительства убежищ, обучения срециалистов, совершенствование систем оповещения.

Главный недостаток на данный момент - это уровень готовности к военной угрозе.