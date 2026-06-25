Джилл Байден призналась, что лечение Хантера Байдена от наркозависимости было одним из самых сложных испытаний в её жизни.

Экс-первая леди США Джилл Байден поделилась откровениями о том, как семья Джо Байдена переживала тяжёлый период, связанный с наркотической зависимостью его сына Хантера Байдена. По её словам, это было одно из самых сложных испытаний в их жизни.

«Мы просто не знали, где он»

В подкасте Jay Shetty Podcast Джилл Байден рассказала, что в самые тяжёлые периоды семья часто не имела контакта с сыном президента.

«Это было тяжело, потому что большую часть времени мы просто не знали, где он. Он переходил из одного реабилитационного центра в другой. Мы не получали от него вестей по нескольку недель», — вспоминает она.

По её словам, особенно тяжело это переживали дети Хантера, которые постоянно спрашивали о нём.

Осознание зависимости как болезни

Джилл Байден призналась, что сначала не могла понять природу зависимости и задавалась вопросом, почему это происходит с её семьёй.

«Мне самой пришлось это понять, потому что я говорила Джо: “Мы дали ему всё. Зачем ему наркотики?”» — рассказала она.

Со временем семья пришла к пониманию, что зависимость — это болезнь, требующая лечения и поддержки, а не только силы воли.

Открытость и помощь другим

Бывшая первая леди подчеркнула, что важно говорить о проблеме зависимости открыто, чтобы люди не чувствовали себя одинокими.

«Люди должны знать, что они не одиноки, что есть помощь и есть сообщество поддержки», — отметила она.

Она также рассказала, что Хантер Байден после выздоровления сам помогает другим людям, проходящим реабилитацию.

Жизнь Хантера Байдена сегодня

По словам Джилл Байден, её пасынок уже много лет живёт без наркотиков и ведёт более стабильную жизнь.

«Он трезв уже семь или восемь лет. Он снова женился… Он помогает людям, которые борются с зависимостью», — сказала она.

Краткая справка о семье Байденов

Джо Байден был женат дважды. В первом браке с Нейлией Байден у него родилось трое детей, однако его жена и младшая дочь погибли в автокатастрофе в 1972 году.

В 1977 году он женился на Джилл Байден, которая стала матерью для его сыновей и родила в браке дочь Эшли.

Хантер Байден долгие годы боролся с зависимостью и в 2023 году оказался в центре судебного разбирательства, связанного с налоговыми нарушениями и употреблением наркотиков. Позднее он был помилован президентом.