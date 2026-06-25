Анна Семенович вместе с возлюбленным Денисом Шреером улетела на Мальдивы и уже начала делиться отпускными фото. Новые кадры вызвали бурное обсуждение в соцсетях: подписчики заметили, что пара внезапно заметно постройнела и заподозрили использование фотошопа.

Певица показала снимки с Денисом Шреером на фоне тропической природы. Пара позировала с бокалами шампанского, выбрав максимально простой и расслабленный образ без гламурных деталей.

Публикация вызвала оживлённую реакцию подписчиков. Многие обратили внимание на то, что оба выглядят заметно стройнее, чем совсем недавно. Резкая перемена внешности показалась части аудитории подозрительной, и в комментариях появились предположения о возможном использовании фоторедакторов.

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«Мне кажется, или вы с мужем постройнели, выглядите свежо! Хорошего отдыха», — писали одни. «Фоторедактор рулит! Круто», — отмечали другие.

Некоторые также задавались вопросами о странностях на снимках, включая искажения деталей рук и бокалов.

При этом часть подписчиков просто поздравила пару с отдыхом и отметила их внешний вид.

Подруга артистки, певица Слава, также прокомментировала поездку, упомянув местные особенности курорта. По её словам, возле подводного ресторана можно встретить акул и множество рыб, что делает отдых одновременно захватывающим и немного пугающим.