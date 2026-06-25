Согласно результатам многих исследований, одной из тяжелейших психологических проблем, которые испытывают сегодня люди в самых разных уголках планеты, является тревожность. Что вполне объяснимо: не успели мы пережить мировой кризис 10-х годов и его последствия - грянула пандемия. Не успели отойти от пандемии — мир покрылся «горячими точками»…

Экономическая нестабильность, неизвестность, что будет с нами и с миром, обилие информации, которая начисто лишает сна и покоя — и как тут сохранить внутреннее спокойствие?!

С этого вопроса началась наша беседа с Михаилом Лабковским накануне предстоящей встречи со зрителями в отеле «Hotel Jūrmala SPA».

-- Согласно данным ВОЗ, тревожность сегодня считается одной из самых распространённых и значимых проблем психического здоровья. Это связано с мировым экономическим кризисом, с войнами, с быстрыми и резкими изменениями в мире, с абсолютной непредсказуемостью, что будет завтра.

-- Тема предстоящей встречи в «Hotel Jūrmala SPA» называется «Быть счастливым в сложном мире: про внутренний баланс и выбор». Я собираюсь говорить о том, как в наших нынешних непростых условиях жить счастливо, получать удовольствие от жизни, несмотря ни на что.

Но ведь психолог не в может изменить объективную реальность, которая порождает ту самую тревожность. Чем же здесь можно помочь? Реальность — да, не может, а вот отношение к ней — вполне. Это вопрос психических реакций, которые можно и нужно корректировать.

Приведу пример. Многие люди страдают аэрофобией - боятся летать на самолётах. Но тот же человек в машине ездить не боится, хотя, по статистике, автокатастроф в тысячи раз больше, чем авиакатастроф. Причина в том, что самолет, в отличие от автомашины, человек не может контролировать, и это его нервирует. Причем он, как правило, даже не осознает первопричину: просто боится, и все. Но когда он начинает понимать, что и в машине, и вообще по жизни, его безопасность зависит от множества факторов, которые он проконтролировать не в состоянии, он приходит к осознанию, что полет в самолете ничем не отличается от других мест и ситуаций, где он себя чувствует в полной безопасности. И когда он до этого доходит, его «отпускает» - он избавляется от страхов, и в дальнейшем летает, на испытывая никакого дискомфорта. Но для того, чтобы это произошло, как раз и нужен психолог — то есть, тот, кто, во-первых, поймет, что лежит в основе страха, а во-вторых, профессионально поможет справится с этой фобией.

Если говорить о тревожности как о распространенном явлении в целом, то и тут одна из первопричин заключается в том, что в людях сильно стремление контролировать все, что происходит в их жизни, и пытаться просчитывать будущее. Но реальность такова, что человек вообще ничего в жизни не может контролировать, а в стремительно меняющемся, непредсказуемом мире он получает подтверждения этому на каждом шагу. Это выбивает почву из-под ног, делает человека несчастным, буквально убивая морально и психологически. Как с этим справиться, как обрести внутреннее спокойствие и как, несмотря ни на что, чувствовать себя счастливым — об этом мы и поговорим на встрече 25 июля.

-- Вы активно работаете в онлайн-среде, даете рекомендации, делитесь опытом. А сейчас предстоит «живая» встреча. В чем разница между «цифровыми» выступлениями и тем, что ждет ваших зрителей в «Hotel Jūrmala SPA»? И какого результата вы хотели бы достичь?

-- Отличие огромное. Это как разница между театром и кино. В театре мы эмоционально все воспринимаем совсем по-другому, - не так, как на экране. И актёры, которые работают на сцене, играют совершенно по-другому, в совершенно другом эмоциональном статусе. Когда ты выступаешь перед аудиторией «вживую», чувствуешь людей, которые находятся в нескольких метрах от тебя — это совсем другая энергетика, другое восприятие!

Во-вторых, в течение встречи, которая длится примерно полтора часа, люди имеют возможность задать вопросы напрямую и тут же получить на них ответ. И даже если человек по каким-то причинам — например, из-за чрезмерной стеснительности, - не может решиться спросить о том, что его волнует, у него все равно есть шанс получить ответ, - через человека, который задал похожий вопрос: ведь все присутствующие так или иначе объединены общей темой.

А что касается результата, которого я хотел бы достичь — чтобы каждый, который придет на эту встречу, по окончании ее почувствовал душевный подъем и облегчение. Чтобы избавился от напряжения, тревоги, неопределённости. Чтобы начал просто жить и получать от жизни удовольствие.

Марина Блументаль