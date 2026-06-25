Чтобы ваш салат оставался вкусным и привлекательным даже через несколько минут после подачи, следуйте этим простым рекомендациям.

Во-первых, при приготовлении холодного салата старайтесь не смешивать продукты с разной температурой.

Все ингредиенты, включая овощи, должны быть охлажденными, иначе блюдо может быстро испортиться.

Во-вторых, помните, что солить овощной салат следует непосредственно перед подачей на стол.

Это правило важно, так как заранее добавленная соль заставляет овощи выделять много сока, что может испортить закуску.

Наконец, третье правило касается заправки салатов.

Хотя многие начинающие повара не видят разницы между тем, что делать сначала – солить или заправлять маслом, на самом деле это важно.

Растительным маслом следует заправлять салат только после добавления соли, уксуса и перца, так как соль не растворяется в масле, и на зубах будут ощущаться ее крупинки.