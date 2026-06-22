Летняя жара может привести к быстрому порче продуктов, особенно молока. Узнайте, как использовать скисшее молоко с пользой.

Скисшее молоко традиционно используют для приготовления оладий или творога. Однако творог из магазинного молока часто оказывается не самым лучшим выбором, так как он преимущественно диетический.

Вот рецепт замечательного печенья на кислом молоке.

Ингредиенты:

кислое молоко — 0,5 л;

мука — 300 гр;

сахар — 150 гр;

маргарин — 100 гр;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

2 яйца;

ванилин и сахарная пудра по вкусу.

Приготовление:

Сначала смешайте маргарин с мукой до получения однородной массы.

Затем в отдельной миске соедините яйца с кислым молоком и добавьте сахар.

После этого яично-молочную смесь введите в муку с маргарином, добавьте ванилин, разрыхлитель и тщательно перемешайте.

Замесите тесто, раскатайте его в ровный пласт и придайте форму печенью с помощью формочек или нарезав на квадраты.

Застелите противень пергаментом, выложите на него заготовки и поместите в разогретую до 180 градусов духовку.

Через 30 минут печенье будет готово. Посыпьте его сахарной пудрой и подавайте к столу.

Приятного аппетита!