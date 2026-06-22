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Когда и как правильно добавлять лавровый лист 0 82

Еда и рецепты
Дата публикации: 22.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Когда и как правильно добавлять лавровый лист

Не все, даже самые опытные кулинары, знают секреты использования лаврового листа в супах.

 

Многие люди добавляют или, наоборот, избегают использования этой приправы, полагая, что лавровый лист существенно влияет на вкус блюда.

На самом деле, эта пряность придает еде лишь тонкий аромат, практически не изменяя ее вкус.

Чтобы блюдо приобрело новые оттенки, листья лавра, как и любую другую зелень, следует добавлять в конце приготовления.

Если речь идет о супе, добавлять приправу в кастрюлю рекомендуется за 5 минут до готовности или даже позже — непосредственно перед выключением огня.

Не забудьте извлечь жесткие листочки спустя некоторое время, иначе суп может стать слишком горьким.

Начинающие повара могут подумать, что эта специя подходит для всех супов, однако это не так.

Лавровый лист не стоит добавлять в такие первые блюда, как:

Молочный суп,
Сливочный суп,
Куриный бульон,
Луковый суп.

Своим богатым и уникальным ароматом эта специя может перебить тонкий запах перечисленных супов.

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