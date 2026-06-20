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Не хуже, чем в Италии: простые секреты приготовления идеальной пиццы 0 60

Еда и рецепты
Дата публикации: 20.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Не хуже, чем в Италии: простые секреты приготовления идеальной пиццы

Наверняка, не найдется человека, который смог бы отказаться от кусочка аппетитной пиццы. Однако не каждый может позволить себе регулярно заказывать это блюдо или ежедневно посещать ресторан.

 

Тем не менее, при правильном подходе вкусную пиццу можно приготовить и самостоятельно. Какие секреты могут помочь в этом?

Особое тесто

Вы, вероятно, замечали, что ресторанная основа для пиццы отличается от домашней: тесто получается тонким и вкусным.

Домашняя пицца часто выходит слишком плотной, что может испортить впечатление.

Поэтому стоит ответственно подойти к приготовлению основы.

Важно помнить, что итальянские повара используют два вида муки – высшего сорта и грубого помола.

Толщина основы не должна превышать двух сантиметров по краям, а в центре она должна быть всего несколько миллиметров.

Соус

Для «оживления» основы используются различные варианты соуса, поэтому в этом вопросе можно проявить фантазию.

Следите за тем, чтобы каждый миллиметр основы был пропитан соусом – так пицца получится более вкусной.

Выбор сыра

Традиционно для пиццы используют обычный сыр твердых сортов, но это не самый подходящий выбор.

Так как это блюдо итальянское, стоит обратить внимание на соответствующие сорта сыра.

Лучше всего использовать риккоту, пармезан и моцареллу. Пикантность блюду можно придать с помощью необычного козьего сыра.

Готовка

Одно из преимуществ ресторанных поваров – наличие профессиональной печи для готовки пиццы.

Это придаёт блюду особый вкус, а основа идеально пропекается.

Тем не менее, и в домашних условиях можно добиться достойного результата. Важно помнить, что духовой шкаф должен быть хорошо прогрет.

Для выпечки лучше всего использовать сковороду из чугуна подходящего размера.

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