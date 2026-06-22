Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Секреты, которые помогут выпечке оставаться свежей и мягкой 0 56

Еда и рецепты
Дата публикации: 22.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Секреты, которые помогут выпечке оставаться свежей и мягкой

Не каждая хозяйка может похвастаться тем, что ее выпечка сохраняет качество на протяжении нескольких дней.

 

Иногда уже на следующий день пироги и булочки теряют свою мягкость, что может разочаровать. Однако существуют некоторые хитрости, которые помогут решить эту проблему.

Какие это хитрости?

Первое, на что стоит обратить внимание, — это качество муки. Лучше всего использовать муку высшего сорта от надежного производителя. Это значительно увеличит шансы на то, что выпечка останется мягкой на долгое время.

Также в процессе приготовления полезно добавлять крахмал: всего одна ложка может помочь избежать черствости мучных изделий.

Важно помнить, что выпечка на масле быстро становится твердой, поэтому лучше заменить его на маргарин.

Секретный ингредиент

Мало кто знает, что добавление небольшого количества меда в тесто может оказать положительное влияние на выпечку. Достаточно одной ложки, но в этом случае стоит немного уменьшить количество сахара, чтобы изделия не были слишком сладкими.

Ржаная мука

Небольшое количество ржаной муки также помогает булочкам не черстветь слишком быстро. Похожий эффект можно получить, добавив манку в тесто для оладий.

Минералка

Рекомендуется использовать обычную газированную воду. Обычно выпечка готовится на молоке, и примерно пятую часть жидкости можно заменить газировкой. Это сделает изделия более пышными.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Зачем обжаривать сырые макароны перед приготовлением: кулинарная хитрость
Изображение к статье: Не хуже, чем в Италии: простые секреты приготовления идеальной пиццы
Изображение к статье: Необычное применение рассола: не спешите выливать этот ценный продукт
Изображение к статье: Как правильно засолить сало для мягкой шкурки

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: свалка в лесу
Наша Латвия
Изображение к статье: Новое заграждение на границе в Ряйккёля, Иматра. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Почему ребенок-левша — особенный: 5 научных причин
Люблю!
Изображение к статье: Человек раздвигает занавески
В мире
Изображение к статье: Семён Слепаков выступит на заключительном вечере Laima Rendezvous Jūrmala 2026
Культура &
1
Изображение к статье: Дуа Липа показала первые фотографии со свадьбы с Каллумом Тёрнером
Lifenews
Изображение к статье: свалка в лесу
Наша Латвия
Изображение к статье: Новое заграждение на границе в Ряйккёля, Иматра. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Почему ребенок-левша — особенный: 5 научных причин
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео