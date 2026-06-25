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Сын Бекхэмов в 23 года дебютирует в квир-драме 0 74

Lifenews
Дата публикации: 25.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сердцу не прикажешь; главное - чтоб человек был хороший.

Британская ЛГБТ-тусовка будет в восторге.

Ромео Бекхэм начинает новый этап в жизни. После успеха в мире моды он дебютирует как актер в романтической драме о теннисе "Forty Love", первые кадры из которой уже появились в сети.

В центре истории - звезда тенниса Саша Галло, всю жизнь тренировавшийся под руководством отца, чтобы получить престижный титул в Париже.

Его жизнь кардинально меняется после появления нового харизматичного соперника, роль которого исполнил Ромео. Именно эта встреча заставляет главного героя переосмыслить свои взгляды на соперничество, амбиции и самого себя. Согласно официальному синопсису, впервые Саша сталкивается с соперником совсем другой природы - любовью. Это чувство оказывается гораздо сложнее и опаснее любого испытания на теннисном корте.

Лента станет режиссерским дебютом модного фотографа Пьера-Анже Карлотти. Продюсерами проекта выступили Хьюго Селиньяк и Пако де Бари.

Селиньяк назвал "Forty Love" чувственной романтической историей взросления, исследующей не только мир большого спорта, но и то, что скрывается за его пределами.

К Ромео в фильме присоединятся Поль Киршер, Гийом Кане и Бенджамин Вуазен. Также в картине появится легенда французского кино Катрин Денев.

Музыку к ленте создали 070 Shake и Йохан Ленокс. Премьера запланирована на 25 ноября.

Средний сын Дэвида Ромео Джеймс Бекхэм (2002) — также футболист, нападающий клуба «Брентфорд». В 2014 году он поступил в Академию лондонского Арсенала. В сентябре 2021 года, когда ему исполнилось 19 лет, Ромео Бекхэм присоединился к принадлежащему Дэвиду футбольному клубу MLS — «Интер Майами». 19 сентября Ромео дебютировал за клуб в матче против клуба «Тормента» из Первой лиги USL, а в октябре 2022 года начал тренироваться в Англии, куда он перешёл на правах аренды в клуб «Брентфорд». Он забил свой первый гол 14 февраля 2023 года в игре против клуба «Уилдстон». В июне 2023 было объявлено, что Ромео подписал полноценный контракт с клубом «Брентфорд» и готовится к своему дебюту в Английской Премьер-Лиге.

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#теннис #ЛГБТ #кино #спорт #музыка #романтика #Бекхэм
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