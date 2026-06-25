Беларусь уже давно не рассматривается соседями исключительно как союзник России. Но готова ли она стать полноценным участником войны против Украины? Этот вопрос обсудили участники международного круглого стола в «Укринформе». Эксперты из Украины, Беларуси, Литвы, Латвии и Польши рассуждали об угрозе открытия нового фронта, роли Минска в российской агрессии и факторах, которые пока сдерживают Лукашенко от более глубокого вовлечения в войну. Изложение опубликовал Belsat.

«Мы больше не можем не замечать происходящего в Беларуси»

Одним из главных лейтмотивов дискуссии стала мысль о том, что после нескольких лет относительно сдержанной политики Киев начал гораздо внимательнее следить за беларусским направлением.

Посол МИД Украины по особым поручениям по вопросам демократических трансформаций, взаимодействия с демократическими силами и национальными движениями недружественных стран Ярослав Черногор отметил, что после начала полномасштабной войны в 2022 году основное внимание Украины было сконцентрировано на востоке и юге страны. Однако сейчас, по его словам, игнорировать происходящее в Беларуси уже невозможно.

«Если после 2022 года в интересах Украины было не обострять беларусский вопрос, так как у нас был фронт на востоке и юге, то сейчас мы не можем не замечать происходящего в Беларуси. Опять же потому, что это время относительной тишины было использовано режимом Лукашенко для того, чтобы подготовиться. Все время они готовились, накапливали силы и все свои усилия направляли на поддержку российской армии, к сожалению. Сейчас такое положение вещей, когда Украина в ходе защиты своих интересов не может игнорировать, например, размещение тех же ретрансляторов», – отметил Черногор.

По словам дипломата, проблема ретрансляторов существует уже давно, однако сейчас она вышла на новый уровень и стала предметом откровенного разговора между Киевом и Минском.

«Эта проблема не нова, она была и в начале года, и даже были достаточно удачные средства применены, чтобы их приглушить. Но, судя по всему, официальный Минск, возможно, в силу своей зависимости от России, не понял тех тихих усилий Украины. Поэтому сейчас это уже вышло на более публичный уровень и дошло до заявления из уст президента Украины Владимира Зеленского», – сказал он.

Черногор также обратил внимание на реакцию беларусских государственных СМИ после последних заявлений украинской стороны:

«Интересно наблюдать, конечно, реакцию беларусских провластных СМИ и их деятелей, и пропагандистов. Но я думаю, что продолжение будет».

Почему новый фронт все еще не выглядит неизбежным

Несмотря на рост напряженности, представитель Объединенного переходного кабинета Беларуси по вопросам обороны и национальной безопасности Вадим Кабанчук считает, что существует целый ряд факторов, сдерживающих беларусские власти от непосредственного вступления в войну.

«Открытие нового фронта из Беларуси не является неизбежным. В первую очередь это страх самого диктатора за свою собственную жизнь. Низкая мотивация значительной части беларусского общества к участию в войне против Украины. Достаточно ограничены возможности беларусской армии для проведения наступательных операций. Это большой риск внутренней дестабилизации режима в случае вступления в войну. И, безусловно, высокая вероятность жестких международных последствий для Минска», – подчеркнул Кабанчук.

По его словам, в этой ситуации важную роль должны сыграть как Украина, так и ее европейские партнеры.

«Украина сейчас заняла активную позицию и усиливает сдерживание вступления режима в новую фазу эскалации. Очень важно проводить разграничение между режимом и беларусским обществом. Это поддержка демократических сил Беларуси. Существенное значение имеет взаимодействие с такими структурами, как Объединенный переходный кабинет и другие демократические институты», – отметил он.

Отдельно Кабанчук упомянул беларусских добровольцев, воюющих в Украине:

«Беларусские добровольческие формирования будут показывать альтернативу для беларусских силовиков и вообще демонстрировать существование такой проевропейской Беларуси, которая стремится выстраивать новый фактор безопасности в демократической Беларуси. Стратегической целью для Европы в целом есть задача не только недопущения нового наступления с территории Беларуси, а сохранения перспективы суверенной и независимой Беларуси вне российского военного и политического контроля».

«Не не допустить агрессию, а вывести Беларусь из пространства агрессии»

Бывший заместитель министра экономики Польши и бывший секретарь польской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Петр Кульпа считает, что дискуссия о Беларуси должна выходить за пределы вопроса о возможном новом наступлении на Украину.

По его мнению, беларусская территория уже была использована для российской агрессии, поэтому сегодня речь должна идти о том, как изменить саму роль Беларуси в региональной безопасности.

«Лукашенко уже принял решение, чтобы агрессия со стороны Беларуси произошла против Украины. Поэтому сейчас мы не должны рассуждать о том, как не допустить агрессию со стороны Беларуси. Мы должны думать о том, как вывести Беларусь из пространства агрессии против Украины. Между Украиной и Беларусью 1080 км границы. Это граница, которая уже была использована для агрессии», – отметил Кульпа.

Польский эксперт также обратил внимание на географическое положение Беларуси, которое, по его мнению, делает ее одним из ключевых элементов безопасности в Восточной Европе.

«Если посмотреть на карту, Беларусь выглядит как балкон, созданный для того, чтобы одновременно угрожать Вильнюсу, Риге, Варшаве, Таллину и Киеву. Именно поэтому беларусское направление сегодня является ключевым фактором безопасности для всего пространства Восточной Европы», – подчеркнул он.

«Лукашенко 30 лет продавал беларусам один и тот же нарратив»

Глава миссии демократических сил Беларуси в Украине Светлана Шатилина предложила посмотреть на ситуацию не только через призму безопасности и армии, но и через то, как ее воспринимает беларусское общество.

По ее мнению, десятилетиями беларусам предлагали простую формулу: да, в стране нет демократии, зато нет войны.

«Это нарратив о том, что я являюсь диктатором, да, но у нас нет своей демократии в стране, у нас нет войны. Именно беларусское общество сейчас находится в ситуации непонимания происходящего. И я бы хотела, чтобы именно на беларусское общество внутри страны мы обращали внимание. Чтобы до людей, работающих на военных предприятиях, производящих снаряды для российской армии, которые лечат российских солдат, которые шьют одежду для российской армии, мы могли достучаться», – отметила Шатилина.

Она считает, что ответственность за будущее страны лежит не только на политиках:

«Лукашенко ради того, чтобы продолжать сидеть в кресле, готов продать все, включая свою страну и своих людей. Поэтому я обращаюсь именно к этой части аудитории. Думайте, что нам придется говорить своим детям через какое-то время».

«Балкон, который первым пострадает сам»

Литовский медиаомбудсмен Дайнюс Радзявичюс использовал образ, который несколько раз упоминался во время дискуссии, – так называемый «беларусский балкон».

По его словам, географическое положение Беларуси действительно делает ее одним из ключевых элементов безопасности в Восточной Европе. Однако в случае новой агрессии главный удар может прийтись именно по самой Беларуси.

«С этого обширного балкона можно навредить многим, но больше всех пострадает сам балкон. Любая агрессия, новая агрессия, я подчеркиваю, стала бы трагедией для него лично, в первую очередь, и для этого режима, ну и для людей, конечно. Поэтому мы должны понимать: если с этого балкона что-то будет происходить, то ответ тоже придет к самому балкону», – отметил Радзявичюс.

По мнению литовского эксперта, Лукашенко хорошо понимает возможные последствия непосредственного вовлечения в войну, поэтому пока пытается избежать сценария, который может поставить под угрозу существование его режима.

Для Латвии угроза уже существует

Обозреватель Латвийского радио Эдуардс Лининьш предложил посмотреть на беларусский фактор через призму гибридных угроз. По его словам, речь идет не только о возможном новом фронте или передвижении войск. Беларусь уже много лет используется как инструмент давления на соседние страны.

65 войн и конфликтов в 35 странах. Мир установил антирекорд по уровню насилия за 80 лет «Беларусь является большой угрозой и конкретно для Латвии с точки зрения гибридных форм войны», – считает Лининьш.

Он напомнил о миграционном кризисе на границах стран Балтии, попытках вербовки людей, разведывательной деятельности и других формах давления, с которыми уже сталкиваются соседи Беларуси.

От ретрансляторов до топлива для российской армии

Заведующий научно-исследовательской лабораторией противодействия дезинформации Киевского национального экономического университета Виталий Кулик обратил внимание на то, что роль Беларуси в российской войне в последнее время только возрастает. Особое внимание он связывает с темой ретрансляторов и поддержкой российской военной машины.

«Сейчас это системный фактор. Это стало вопросом безопасной важности. Беларусь из третьего поставщика топлива, запчастей и обслуживания российской военной техники перешла в категорию первого», – заявил Кулик.

По словам эксперта, Минск сегодня играет более значимую роль в обеспечении российской армии, чем несколько лет назад. При этом он выразил надежду, что беларусские власти все же не пойдут на еще большее вовлечение страны в войну.

Участники круглого стола по-разному оценивали риск открытия нового фронта, однако сходились в одном: чем глубже Минск будет втягиваться в поддержку российской агрессии, тем тяжелее могут стать последствия для самой Беларуси.