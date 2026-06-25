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Цензура по-российски: в Екатеринбурге изымут около трети библиотечного фонда 0 97

В мире
Дата публикации: 25.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ревнители общественной морали с лупой проверяют каждую страницу.

В поисках крамолы нарушается Основной Закон страны.

Порядка трети библиотечного фонда в Екатеринбурге придется убрать из-за изменений законодательства — речь идет о книгах, закупленных в 1990-е годы на средства фонда Сороса. Об этом на заседании гордумы сообщила директор муниципального объединения библиотек Ирина Черемисинова.

По ее словам, под изъятие попадает значительная часть фонда — около 30% всех книг. При этом проблема касается не только Екатеринбурга, но и других регионов России.

Ситуацию усугубляет нехватка новых изданий: в библиотеках уже ощущается дефицит книг, а средств на пополнение фондов в бюджете нет, отметила и.о. главы департамента культуры Елена Соколова.

Фонд Сороса работал в России до начала 2000-х, а в 2015 году был признан «нежелательной организацией».

Цензура в России ныне носит тотальный характер, несмотря на то что официально (по ст. 29 Конституции РФ) она запрещена. Система держится на жестких уголовных статьях, массовых блокировках и широкой сети законов, охватывающих медиа, интернет, культуру и повседневную жизнь.

Основные элементы цензуры:

Военная цензура. Любая информация о военных действиях, расходах или перемещениях войск, которая отличается от официальной позиции Минобороны РФ, строго преследуется. Статьи о «фейках» (ст. 207.3 УК РФ) и «дискредитации» (ст. 280.3 УК РФ) активно используются для уголовного преследования граждан и журналистов.

Интернет и медиа. Роскомнадзор массово блокирует сайты независимых СМИ, правозащитных организаций и социальные сети. С 2024 года в России действует запрет на популяризацию средств обхода блокировок (VPN). В официальных СМИ и ресурсах введен запрет на публикацию кадров с прилетами беспилотников и последствиями атак.

Институт «иноагентов» и «нежелательных организаций». Лица и организации, признанные иностранными агентами, подвергаются жестким ограничениям в профессии и обязаны маркировать все свои материалы. Сотрудничество с «нежелательными организациями» грозит уголовным делом.

Культура и искусство. Из продажи и библиотек изымаются произведения авторов-«иноагентов». Действует строгое законодательство о запрете «ЛГБТ-пропаганды» и «пропаганды смены пола». Кинофильмы, спектакли и музыкальные треки подвергаются жесткой редактуре и цензурируются (включая использование нейросетей) на предмет «пропаганды запрещенных веществ».

Самоцензура. Из-за размытых формулировок законов (например, касающихся «экстремизма» или «оскорбления чувств верующих») многие издатели, режиссеры и обычные граждане вынуждены прибегать к самоцензуре из-за страха административного или уголовного наказания.

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#культура #цензура #свобода слова #библиотека #Россия
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