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Главнокомандующий Латвии собрал генералов на Военный совет – что решили? 0 208

Наша Латвия
Дата публикации: 25.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Министр обороны Мелнис (в черном), главнокомандующий Ринкевич (в светлом) и командующий армией Пуданс (в военной форме).

Министр обороны Мелнис (в черном), главнокомандующий Ринкевич (в светлом) и командующий армией Пуданс (в военной форме).

ФОТО: president.lv

В четверг, 25 июня под руководством президента Латвии Эдгара Ринкевича в Объединённом штабе Национальных вооружённых сил (НВС) в Риге состоялось заседание Военного совета, сообщили bb.lv в канцелярии президента ЛР.

Президент заслушал доклад Национальных вооружённых сил о развитии военного потенциала и совершенствовании возможностей профессиональной службы, Земессардзе (Национальной гвардии) и Службы государственной обороны — как в части кадровых ресурсов, так и инфраструктуры и вооружения.

Учитывая предстоящий саммит глав государств и правительств стран НАТО, который пройдёт 7–8 июля этого года в Анкаре (Турция) и латвийскую делегацию на котором возглавит президент Эдгар Ринкевич, одной из главных тем заседания стало выполнение союзниками целевых показателей НАТО по развитию военного потенциала.

Министр обороны, командующий Национальными вооружёнными силами и представители НВС проинформировали участников о соответствии целей НАТО приоритетным и неотложным потребностям Латвии, особенно в вопросах оперативного развёртывания беспилотников и систем противодействия им, а также необходимой реструктуризации финансирования в рамках существующего оборонного бюджета.

В Объединённом штабе НВС также состоялась встреча Военного совета президента с руководителями самоуправлений регионов Латгале и Видземе.

Во время встречи представители НВС представили актуальную информацию о ситуации в сфере безопасности и оценке угроз, исходящих от России, в том числе в контексте продолжающейся российской агрессии против Украины.

Основное внимание было уделено развитию возможностей противовоздушной обороны, укреплению Балтийской линии обороны и созданию инфраструктуры противодействия мобильности противника на восточной границе страны.

В присутствии командиров 2-й Видземской и 3-й Латгальской бригад Земессардзе были также обсуждены сотрудничество Национальных вооружённых сил с самоуправлениями регионов Видземе и Латгале, а также роль и задачи местных властей.

«Инциденты с беспилотниками и объявленные воздушные тревоги в ряде самоуправлений уже заставили пересмотреть прежние алгоритмы действий и осознать объём ещё предстоящей работы в сфере гражданско-военного сотрудничества. Важно продолжать взаимодействие как с оборонным ведомством, так и со структурами Министерства внутренних дел, особенно в вопросах гражданской обороны», — подчеркнул Эдгар Ринкевич.

В заседании приняли участие руководители самоуправлений Аугшдаугавского, Алуксненского, Балвского, Гулбенского, Екабпилсского, Краславского, Мадонского, Лудзенского, Прейльского, Резекненского, Смилтенского, Валкского и Валмиерского краёв, а также представители городов государственного значения Даугавпилс и Резекне.

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#НАТО #Латвия #безопасность #оборона #Россия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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