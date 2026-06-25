Учёные Тартуского университета провели анализ клубники, выращенной в Эстонии. Результат ужасает: в каждом шестом образце обнаружены яйца смертельно опасного для здоровья человека ленточного червя. В Латвии ситуация почти такая же.

Есть при Тартуском университете Институт экологии и наук о Земле. Ему было предложено участвовать в общеевропейском научном проекте, цель которого — проверить ряд пищевых продуктов на наличие в них опасных для человека паразитов, пишет портал grani.lv.

Эстонским учёным поручили исследовать садовую клубнику — популярнейшую в наших краях ягоду, чей сезон наступил прямо сейчас. На рынках её полно — и именно туда отправились исследователи, чтобы купить на различных базарах Эстонии 30 упаковок клубники весом по 200 граммов каждая.

В лаборатории университета с ягод взяли образцы, после чего отправили их во Францию для окончательного анализа. Анализы показали, что в каждом шестом присланном образце (в 16,7%) оказались яйца альвеококка (Echinococcus multilocularis) — крайне опасного для человека ленточного червя.

Это, между прочим, самый высокий показатель среди европейских стран. Далее следуют Латвия с 13,3% заражённых образцов и Нидерланды с 12,5%. Таким образом, когда вы покупаете на рынке латвийскую, эстонскую или голландскую клубнику, имейте в виду эти цифры.

Чем опасен ленточный червь? Попадая в организм человека, этот паразит оседает в области печени, вызывая огромные её повреждения. Проблема в том, что выявляется это далеко не сразу, нередко тогда, когда сделать что-либо уже невозможно и требуется трансплантация органа. Болезнь называется альвеолярный эхинококкоз, и число страдающих ею в последнее время выросло — особенно в Латвии и Литве. К слову, Литва и Швейцария считаются странами с наибольшей распространенностью этого заболевания в Европе.

Тем не менее, никто не призывает всех полностью отказаться от клубники. Важно другое: строго соблюдать правила гигиены.

Правило номер 1: никогда не пробовать немытую ягоду — с грядки или на базаре. Продавцы очень часто на вопрос, сладкая ли клубника, предлагают покупателям самим попробовать и убедиться. Так делать нельзя категорически, на ягоде — грязь, пыль, микробиологические загрязнения от рук сборщиков, а также любые возможные паразиты.

Правило номер 2: ягоды надо мыть с особенной тщательностью. Не просто ополоснуть, а длительно мыть их под проточной водой, постоянно встряхивая и следя, чтобы мытью подверглась каждая ягода.

Правило номер 3: не уповать на заморозку. Обычная для заморозки продуктов температура -20°C не уничтожает яйца паразита. Для этого ягоды пришлось бы держать не менее недели при температуре ниже -70°C, что в домашних условиях попросту невозможно.

Правило номер 4: всегда мойте руки после контакта с кошками и собаками. Они являются нередко промежуточными хозяевами паразита, либо могут подхватить яйца на шерсть при общении с другими животными на прогулке и передать при поглаживании их человеку.

Правило номер 5: все меры, упомянутые выше, следует относить абсолютно ко всем ягодам, фруктам и овощам, которые вы не собираетесь подвергать термической обработке. То есть мыть надо всё вообще, но если вы не планируете какие-либо дары природы варить, жарить или запекать, то мыть их надо с особой тщательностью. Вспомните скандал с обычным листовым салатом (уже разложенным по упаковкам), который в 2011 году послужил причиной смерти трёх человек и тяжёлой болезни 600 человек в Германии.