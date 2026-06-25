Давно устоявшаяся в Латвии практика переноса рабочего дня между несколькими выходными на субботу до или после праздника может быть изменена, по крайней мере частично, если не полностью.

На прошлой неделе правительство отложило решение о переносе двух рабочих дней в 2027 году, что было необычным шагом, учитывая, что в следующем году между праздниками выпадает три таких рабочих дня. Проект, представленный Кабинету министров, предусматривает перенос рабочего дня 25 июня 2027 года (пятница), который приходится между праздником - четвергом, 24 июня - и субботой, 26 июня, на субботу, 19 июня, а также перенос рабочего дня 19 ноября 2027 года (пятница), который приходится между праздником - четвергом, 18 ноября - и субботой, 20 ноября, на субботу, 13 ноября.

Эти условия будут применяться к учреждениям, финансируемым из государственного бюджета, и их сотрудникам, для которых установлена пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу. В пункте 2 проекта постановления рекомендуется всем самоуправлениям, предприятиям и организациям при определении рабочего и выходного времени соблюдать соответствующий перенос. При этом в примечании указано, что в 2027 году между государственным праздником и выходным днем будут три рабочих дня, - помимо двух упомянутых, это и понедельник, 3 мая (приходится между воскресеньем, 2 мая, и государственным праздником - вторником, 4 мая).

Чтобы выяснить, целесообразно ли переносить рабочие дни, Министерство благосостояния в апреле организовало на сайте "Visidati.lv" опрос целевых групп - бюджетных учреждений. Подавляющее большинство поддерживает перенос рабочих дней в 2027 году, однако, если проанализировать мотивацию переноса рабочих дней, результаты не однозначны. Главным аргументом в пользу переноса рабочих дней является возможность использования более длительных выходных без потери дней ежегодного отпуска, в то время как соображения организации работы или удобства имеют второстепенное значение.

Латвийская конфедерация работодателей не возражает против переноса конкретных рабочих дней в 2027 году, но выступает против сохранения такой практики в трудовом законодательстве в целом. По мнению конфедерации, организация рабочего времени является прямой ответственностью работодателя и руководителя учреждения, и ее следует осуществлять с учетом специфики конкретного сектора, учреждения или деятельности компании, а также необходимости обеспечения непрерывной и эффективной работы.

Министр благосостояния Рейнис Узулниекс заявил, что можно рассмотреть возможность полного отказа от переноса рабочих дней.