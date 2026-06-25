Посол США в Латвии Мелиса Арджироса опубликовала в социальных сетях поздравление с праздниками Лиго и Яни на английском языке.

Если одни пользователи поблагодарили её за поздравление с национальными праздниками Латвии, то другие обратили внимание на обстоятельства, которые, по их мнению, не свидетельствуют о достаточном уважении к латвийскому государству со стороны посольства США.

Главной причиной критики стало то, что на сайте посольства США в Латвии по-прежнему доступна информация на русском языке.

Некоторые комментарии пользователей:

«Спасибо за поздравление! А когда с вашего сайта будет убран язык бывшей оккупационной власти? Какой сигнал вы посылаете латвийскому обществу, продолжая использовать язык бывшей оккупационной власти?»

«Пока вы поддерживаете русский язык, ваши поздравления выглядят лицемерием.»

«Поступите правильно, перестаньте оскорблять Латвию и уберите русский язык со своего сайта.»

«Отвратительная наглость со стороны посольства США в Латвии, когда на вашем сайте присутствует язык государства-агрессора, который не имеет никакого отношения к Латвии.»