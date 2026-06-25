Итак, двери Центральной избирательной комиссии для подачи списков кандидатов открылись. Первыми туда вошли представители Национального объединения — нынче одной из правящих партий, которая, судя по рейтингам, имеет хорошие шансы попасть и в 15-ый Сейм.

Напомним, что прием кандидатских списков завершается уже 5-го июля. По прогнозам самого Центризбиркома, в этих выборах будут участвовать не менее 14 партий и объединений.

Битва за 100 заветных мест

О готовности бороться за заветные 100 мест в парламенте уже заявили (наряду с уже официально зарегистрированным списком Нацобъединения) следующие политические силы: «Новое Единство», «Латвия на первом месте», Объединенный список, Союз зеленых и крестьян, «Стабильности!», «Прогрессивные», «Суверенная власть»-Младолатыши», «Центр согласия», Новая консервативная партия, «Мы меняем правила», список Гобземса, «Для развития Латвии», «Восходящее солнце»…

Как видите, уже набирается 14 списков. Поскольку максимальное число кандидатов в списке — 125 и ведущие партии (по крайней мере те, что представлены в нынешнем Сейме) постараются представить полный список, то легко подсчитать, что за депутатские мандаты будут бороться 1000-1500 кандидатов.

Отметим, что в прошлых сеймовских выборах, то бишь 4 года назад, участвовало аж 19 партий и объединений, было заявлено 1829 кандидатов, то есть на одно депутатское место было более 18 претендентов — конкурс, которому позавидует и самый престижный вуз!

Нельзя исключить, что и для участия в нынешних выборах заявятся те маленькие партии, которые участвовали в выборах образца 2022-го года.

Слева направо

Мы видим, что партии и объединения, которые уже объявили о готовности бороться за места в 15-м Сейме, фактически «закрывают» весь политический спектр — это и левый фланг, и правый, и центр, и, по сложившейся традиции, «русскоязычный фланг».

За голоса русскоязычных избирателей будут сражаться по меньшей мере четыре политические силы – «Латвия на первом месте», «Суверенная власть»-Младолатыши», «Стабильности!» и Центр согласия (политические силы обозначены исходя из результатов последнего опроса общественного мнения).

На правом или право-национальном фланге будут конкурировать между собой Объединенный список, Нацобъединение, Союз зеленых и крестьян и «Мы меняем правила». Также «откусить» эту часть националистически настроенного электората будут пытаться «Восходящее солнце» и Новая консервативная партия.

Примечательно, что с таким же успехом партия протеста «Мы меняем правила» будет пытаться получить какие-то голоса избирателей и на левом и лево-центристком фланге, равно как и Союз зеленых крестьян будет пытаться забрать часть центристки ориентированного электората, на который ориентируется и «Новое Единство». «Прогрессивные» остаются верны своей левой идеологии – по крайней мере, если считать политику поддержки сексуальных меньшинств сугубо левой.

Уже упомянутые «Латвия на первом месте», «Суверенная власть»-Младолатыши» не теряют надежд успешно выступить и на латышском протестном поле, составляя в какой-то степени конкуренцию – во всяком случае, в регионах – партии режиссера Херманиса «Мы меняем правила».

Опыт предыдущих выборов показывает, что чем меньше явка, то есть чем меньше активность избирателей, тем более неожиданными могут быть результаты выборов – то есть пятипроцентный барьер могут преодолеть и те политические силы, которым рейтинги сегодня «не предсказывают» попадание в 15-ый Сейм.

Занимательная статистика

Интересно, что на прошлых выборах была нарушена тенденция явки на латвийские выборы – до октября 2022-го года от выборов к выборам явка все уменьшалась. Однако – видимо, в свете мобилизации электората на фоне войны на Украине, – на выборах в нынешний Сейм явка была выше, чем в 2018-м году. А именно: в 2018-м году явка составила 54,56%, а в октябре 2022-го года – 59,43%.

Интересно, что хотя число голосующих последние десятилетия снижалось, число имеющих право проголосовать – увеличивалось. За 33 года, то есть с момента выборов в 5-ый парламент, латвийский электорат заметно вырос: в начале 1993-го года граждан, имеющих право голоса, было 1 млн. 243 тысячи человек, еще через 2 года, когда выбирали 6-ой Сейм — уже 1 млн. 328 тысяч человек, а в 2002-м году, то есть после отмены так называемых «окон натурализации», в Латвии право голоса имели уже 1 млн. 395 человек.

Нынче же – 1 млн. 541 тысяча человек! Это следствие бума натурализации 2004-2006-го годов, когда после вступления Латвии в Евросоюз, неграждане ринулись сдавать экзамены, чтобы иметь возможность эмигрировать уже с паспортом гражданина ЕС. Сегодня достигли совершеннолетия дети натурализованных неграждан, которые фактически получили гражданство ЛР вместе с родителями. За кого они проголосуют? И вообще – пойдут ли на выборы?