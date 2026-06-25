Большинство политиков из руководства Рижской думы в первой половине этого года столкнулось с падением рейтинга, свидетельствуют результаты опроса SKDS, проведенного по заказу Рижской думы.

Популярность только трех политиков в мае по сравнению с ноябрем прошлого года выросла.

Наибольшее падение рейтинга пережила руководитель комитета по внешнему пространству и мобильности Рижской думы Марта Котелло ("Прогрессивные"). Ее рейтинг снизился с 2,4 до минус 11,3, или на 13,7 пункта. В настоящее время она является политиком из руководства Рижской думы с самым низким рейтингом.

Популярность потерял и председатель комитета по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции Гиртс Лапиньш (Национальное объединение). Его рейтинг снизился на 8,6 процентного пункта и составляет минус 6,6.

Третье по скорости падение рейтинга зафиксировано у вице-мэра Эдварда Ратниекса (Национальное объединение). Его рейтинг сократился на 7,1 процентного пункта и составляет минус 7,1.

Рейтинг мэра Риги Виестура Клейнбергса ("Прогрессивные") снизился на 6,9 процентного пункта и составляет 2,2.

Рейтинг председателя комитета городской собственности Дайниса Лоциса (Нацирнальное объединение) в мае составил минус 1,2, что на 3,7 процентного пункта меньше по сравнению с результатами опроса осенью прошлого года.

Рейтинг председателя Комитета городского развития Эдгара Бергхолцса ("Объединенный список") снизился с 2,6 до минус 1, или на 3,6 процентного пункта.

Рейтинг председателя комитета по жилищным вопросам и окружающей среде Элины Трейи (Национальное объединение) сократился на 1,1 процентного пункта и составляет 1,7.

Председатель комитета по социальным вопросам Инесе Андерсоне ("Новое Единство") в последнем опросе сохранила положительную оценку избирателей, и ее рейтинг составляет 1,9. Однако и она пережила небольшое падение рейтинга - на 0,7 процентного пункта.

Наибольший рост популярности пережил вице-мэр Вилнис Кирсис ("Новое Единство"). Его рейтинг с осени увеличился на 7,1 процентного пункта и достиг положительной оценки 2.

Рейтинг вице-мэра Мариса Спринджукса вырос на 3,3 процентного пункта и составляет 0,8.

Председатель комитета по образованию, культуре и спорту Лайма Гейкина ("Новое Единство") является самым положительно оцениваемым политиком из руководства Рижской думы. Ее рейтинг с осени прошлого года вырос на 0,4 процентного пункта и достиг 2,9.

Опрос проводился в мае этого года путем прямых интервью по месту жительства респондентов, было опрошено 804 задекларированных в Риге жителя в возрасте от 18 до 75 лет.