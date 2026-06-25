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А это разве не воровство? - эксперт призвал проверить госрасходы на IT-проекты 0 609

Политика
Дата публикации: 25.06.2026
tv24
Изображение к статье: Руки на клавиатуре компьютера

Государство тратит миллионы на IT-системы, которыми никто не пользуется, а аналогичные работы в частном секторе стоят в разы дешевле. Адвокат Артур Звейсалниекс призывает срочно пересмотреть сомнительные проекты.

У нынешнего правительства остается не так много времени для проведения реформ, однако выбранное направление в сфере государственного управления и контроля за расходованием бюджетных средств является правильным. Такое мнение в эфире программы «Preses klubs» на TV24 высказал присяжный адвокат Артур Звейсалниекс.

По его словам, одной из наиболее проблемных сфер в Латвии остаются государственные закупки, особенно связанные с разработкой информационных технологий, баз данных и различных цифровых платформ.

«Мы постоянно видим государственные закупки, где любому здравомыслящему человеку понятно, что запрашиваются чрезмерно завышенные суммы. В частном секторе ту же работу можно было бы выполнить не в два или три раза дешевле, а иногда даже в десять раз дешевле», — заявил адвокат.

Звейсалниекс отметил, что за последние годы за государственные средства было создано немало баз данных и цифровых систем, качество которых вызывает вопросы. Более того, некоторые из них, по его словам, практически не используются после запуска. «Часто они оказываются некачественными, и возникает закономерный вопрос — зачем на них были потрачены такие деньги», — подчеркнул он.

По мнению адвоката, государству необходимо более жестко подходить к оценке подобных проектов и не бояться приостанавливать те из них, эффективность которых вызывает сомнения. «Там, где мы видим действительно серьезные проблемы, проекты нужно останавливать, проводить оценку и только потом возобновлять то, что действительно необходимо», — считает Звейсалниекс. В качестве примера он упомянул проекты в сфере социальной помощи самоуправлений, на которые были потрачены значительные средства, однако ожидаемого результата они не принесли.

Особое внимание адвокат обратил и на модернизацию интернет-сайтов государственных учреждений. «Были случаи, когда у учреждений были нормальные, работающие сайты, а после переделки они стали наполовину разрушенными и менее удобными», — отметил он.

По словам Звейсалниекса, масштабы проблемы настолько серьезны, что требуют не только административной проверки, но и более глубокого анализа обстоятельств реализации отдельных проектов. «Там глубокое болото. Есть вопросы, которые заслуживают самого тщательного расследования. Необходимо буквально с нуля переоценить и разобраться, что именно там происходило», — подчеркнул адвокат.

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Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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