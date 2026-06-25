Для активного роста и обильного плодоношения кабачков важно использовать удобренный грунт или компост.

Поддержка кабачков не ограничивается только подготовкой почвы. Для ускорения роста и созревания плодов необходимо вносить подкормку в период цветения и плодоношения.

Подкормка во время цветения

На этом этапе хорошо работают органические добавки и комбинированные удобрения.

Подкормку можно проводить как поливом, так и внекорневым способом.

Внекорневую подкормку осуществляют, поливая грядку по периметру и обрызгивая растения раствором, состоящим из 0,5 литра коровяка и 1 литра нитроаммофоски.

Такой подход обеспечивает растения необходимыми азотом, калием и фосфором.

Некоторые садоводы используют раствор борной кислоты с птичьим пометом для полива периметра грядки.

Также можно применять навоз, но только в период цветения. Важно избегать попадания удобрения на листья и цветы, чтобы избежать ожогов.

Подкормка во время плодоношения

В этот период не рекомендуется использовать минеральные добавки, так как они могут негативно сказаться на вкусе и полезности плодов.

Допускается внесение суперфосфата, калийных добавок и мочевины.

Тем, кто предпочитает органические удобрения, стоит обратить внимание на древесную золу, птичий помет и компост.

Что касается борной кислоты, то в сочетании с йодом раствор показывает отличные результаты. Его готовят из 0,5 чайной ложки борной кислоты, 10 капель йода, разбавленных в 10 литрах горячей воды, после чего перемешивают и дают остыть.

Этот раствор используют для опрыскивания растений несколько раз для профилактики грибковых заболеваний и защиты от вредителей.