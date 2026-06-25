Президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал кандидатуру экс-мэра Манчестера Энди Бернема, который может стать следующим премьер-министром Великобритании после объявления Киром Стармером о своей отставке.

Об этом сообщает The Guardian.

Во время пресс-конференции в Овальном кабинете с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте Трамп назвал Бернема «чрезвычайно либеральным». Американский президент предположил, что преемник Стармера не откроет Северное море для добычи нефти, к чему Трамп уже долгое время призывает британское правительство.

«Я слышал, что он чрезвычайно либеральный, чрезвычайно, а это означает, что он, вероятно, не откроет Северное море», — сказал Трамп.

На вопрос о том, что он знает о Бернеме, американский президент ответил, что слышал, «что он, видимо, был мэром какого-то города».

На пресс-конференции Трамп в очередной раз подверг критике союзников по НАТО, в частности Лондон, заявив, что «Британия умирает».

Ожидается, что следующий британский премьер-министр столкнется с непростыми отношениями с президентом США. Ранее Бернем критиковал Трампа, называя американскую политику «поляризованной» и «ядовитой» во время предвыборной кампании в Мейкерфилде в этом месяце.

Напомним, 22 июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что время его пребывания в должности подошло к концу.

О своей отставке он сообщил после того, как стали известны результаты довыборов в округе Мейкерфилд, на которых победил мэр Большого Манчестера Энди Бернем. Эта победа укрепила его позиции в борьбе за пост лидера Лейбористской партии и, соответственно, за пост премьер-министра страны.