Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Трамп прокомментировал кандидатуру преемника Стармера 1 237

В мире
Дата публикации: 25.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Трамп прокомментировал кандидатуру преемника Стармера

Президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал кандидатуру экс-мэра Манчестера Энди Бернема, который может стать следующим премьер-министром Великобритании после объявления Киром Стармером о своей отставке.

Об этом сообщает The Guardian.

Во время пресс-конференции в Овальном кабинете с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте Трамп назвал Бернема «чрезвычайно либеральным». Американский президент предположил, что преемник Стармера не откроет Северное море для добычи нефти, к чему Трамп уже долгое время призывает британское правительство.

«Я слышал, что он чрезвычайно либеральный, чрезвычайно, а это означает, что он, вероятно, не откроет Северное море», — сказал Трамп.

На вопрос о том, что он знает о Бернеме, американский президент ответил, что слышал, «что он, видимо, был мэром какого-то города».

На пресс-конференции Трамп в очередной раз подверг критике союзников по НАТО, в частности Лондон, заявив, что «Британия умирает».

Ожидается, что следующий британский премьер-министр столкнется с непростыми отношениями с президентом США. Ранее Бернем критиковал Трампа, называя американскую политику «поляризованной» и «ядовитой» во время предвыборной кампании в Мейкерфилде в этом месяце.

Напомним, 22 июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что время его пребывания в должности подошло к концу.

О своей отставке он сообщил после того, как стали известны результаты довыборов в округе Мейкерфилд, на которых победил мэр Большого Манчестера Энди Бернем. Эта победа укрепила его позиции в борьбе за пост лидера Лейбористской партии и, соответственно, за пост премьер-министра страны.

×
Читайте нас также:
Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
Все статьи
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Российский БПЛА
Изображение к статье: Дональд Трамп, "Золотой купол" ПРО
Изображение к статье: Карта Румынии и Молдовы.
Изображение к статье: Жара во Франции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Электричка
Наша Латвия
Изображение к статье: Янис Стрейч.
Техно
Изображение к статье: флаги Украины и США
В мире
Изображение к статье: Землетрясение в Венесуэле.
В мире
Изображение к статье: календарь
Наша Латвия
Изображение к статье: витрина с молочной продукцией
Наша Латвия
Изображение к статье: Электричка
Наша Латвия
Изображение к статье: Янис Стрейч.
Техно
Изображение к статье: флаги Украины и США
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео