Украина добилась коренного перелома в оборонительной войне против РФ, заявил заместитель госсекретаря США Левин в Гданьске. Динамика войны изменилась, и это результат сотрудничества Киева с его партнерами, указал он.

Украина одерживает верх на поле боя против России, продолжающей полномасштабное вторжение в соседнюю страну, заявил заместитель государственного секретаря США по вопросам иностранной помощи, гуманитарным вопросам и свободе вероисповедания Джереми Левин. "В данный момент Украина побеждает в войне", - указал он в среду, 24 июня, на украинском ланче в Гданьске, организованном Фондом Виктора Пинчука накануне международной конференции URC-2026 по восстановлению Украины.

Украина добилать перелома в войне

Замглавы Госдепартамента США подчеркнул, что Киев предпринял большие усилия, чтобы добиться перелома в оборонительной войне. По его мнению, в ситуации на фронте сейчас наблюдаются кардинальные отличия от расклада сил в начале полномасштабного вторжения РФ.

Раньше украинцы ждали зимы, чтобы получить передышку в боевых действиях, поскольку российские войска замедляли атаки из-за холодов, а теперь ситуация коренным образом изменилась, отметил он. Украинские силы ведут наступление, тогда как Россия ждет зимы, чтобы предпринимать "трусливые атаки на энергетическую инфраструктуру" Украины, добавил Левин.

"Но даже в этом плане Украина теперь изменила динамику. Этой зимой Украина сама атаковала российскую энергетическую инфраструктуру", - напомнил американский политик. Теперь Киев находится в позиции лидера в военном противостоянии с РФ, заявил он.

Успехи ВСУ - результат сотрудничества с партнерами

По словам замгоссекретаря США, успехи ВСУ являются результатом непрекращающегося сотрудничества Украины и ее партнеров. Недавний саммит G7 во французском Эвиане продемонстрировал широкий консенсус между лидерами США, европейских стран и Украины, и это подтверждает способность Киева адаптироваться и победить в войне, отметил он далее.

Левин также допустил пересмотр санкционной политики США в отношении российской нефти и заверил, что администрация Дональда Трампа и дальше будет координировать санкционные шаги с европейцами. Он подчеркнул, что США продолжат поддерживать Украину и оказывать давление на Россию.

Конференция по восстановлению Украины в Гданьске

Форум URC-2026, посвященный восстановлению Украины, пройдет 25-26 июня. Помимо других глав государств и правительств, ожидается участие канцлера ФРГ Фридриха Мерца (Friedrich Merz) и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

В свою очередь президент Польши Кароль Навроцкий не посетит конференцию в Гданьске "из-за отсутствия приглашения", заявили в его канцелярии. Украинскую делегацию возглавляет премьер-министр Юлия Свириденко. Президент Украины Владимир Зеленский не будет участвовать в форуме из-за личного конфликта с Навроцким, связанного с его решением отозвать у украинского лидера высшую государственную награду Польши, о чем Bb.lv уже сообщал.