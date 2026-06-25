Зеленский заявил, что с 22 июня ретрансляторы для российских дронов на территории Беларуси перестали работать. Лукашенко получил от Зеленского ультиматум - если Минск не уберет ретрансляторы, это сделает Киев.

Киев зафиксировал отключение белорусских ретрансляторов, которые Россия использовала для управления беспилотниками в ходе атак на Украину. Об этом в среду, 24 июня, заявил украинский президент Владимир Зеленский, уточнив, что оборудование не подает признаков активности начиная с 22 июня.

"Демонтировали их или нет, я, честно говоря, пока что не знаю. Но мы работаем над этим. Я очень внимательно слежу, ежедневные доклады получаю. Факт, что ретрансляторы на сегодня не работают", - сказал он журналистам.

Ультиматум Зеленского

Впервые украинский лидер публично поднял вопрос о ретрансляторах 19 июня в Киеве - на встрече с прессой вместе с президентом Гондураса Насри Асфурой. Тогда Зеленский заявил, что на белорусских вышках в приграничных районах размещено оборудование, помогающее российским военным наводить БПЛА на украинские цели. Правителю Беларуси Александру Лукашенко был предъявлен ультиматум: убрать технику в течение недели, иначе Украина возьмется за дело сама.

Москва отреагировала резко - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал требование Киева "агрессивной угрозой" и вмешательством во внутренние дела Беларуси. Он также пообещал, что "в обозримой перспективе" Владимир Путин свяжется с Лукашенко для обсуждения ситуации.

Сам Лукашенко так и не отреагировал на ультиматум Зеленского. При этом он еще 16 июня извинился перед Зеленским за резкие высказывания в его адрес и заверил, что Беларусь не стремится вступать в войну против Украины.

Дроны сменили маршрут

Косвенным подтверждением слов Владимира Зеленского об отключении ретрансляторов служат данные белорусского издания "Флагшток": по его сведениям, российские дроны не появлялись вблизи белорусско-украинской границы трое суток подряд. Последний такой случай издание датирует ранним утром воскресенья, 21 июня. До этого, с конца весны, маршруты через белорусское приграничье использовались регулярно, а часть дронов и вовсе входила в воздушное пространство Беларуси.

При этом атаки на Черниговскую область не прекратились: беспилотники продолжают атаковать регион, просто теперь заходят с других направлений, минуя белорусскую границу.

Давление на Минск

Эксперты расценивают ультиматум Зеленского как элемент более широкой стратегии давления на Россию. Эксперт по Восточной Европе Центра исследований современной истории в Потсдаме Ян Клаас Берендс (Jan Claas Behrends) указывает, что Украина последовательно ищет уязвимые точки противника - будь то атаки в Крыму, удары по Москве или давление на режим Александра Лукашенко. По его мнению, возможные протесты в Беларуси стали бы для Киева серьезным стратегическим преимуществом.

Эксперт Германского общества внешней политики (DGAP) Штефан Майстер (Stefan Meister) полагает, что ультиматум преследует и другую цель - удержать Беларусь от прямого втягивания в войну. Он напоминает об активном строительстве военной инфраструктуры на белорусской территории в направлении Украины.

"Украинцы стали более уверенными благодаря своим беспилотникам, которые могут атаковать на средние и большие дальности. Поэтому Зеленский также пытается дать понять Лукашенко, что, если тот продолжит поддерживать россиян, это может иметь последствия", - пояснил Майстер.