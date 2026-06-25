Во Франции впервые зарегистрирован случай заражения вирусом Эбола. Об этом 24 июня сообщило Министерство здравоохранения страны.

До сих пор вспышка заболевания была сосредоточена преимущественно в Демократической Республике Конго, однако теперь опасный вирус зафиксирован и в Европе.

По данным ведомства, инфекцию выявили у врача, который недавно вернулся из гуманитарной миссии в одном из регионов ДР Конго, где продолжается распространение вируса. После прибытия во Францию его немедленно госпитализировали в специализированное медицинское учреждение. Состояние пациента оценивается как стабильное.

Французские власти заявили, что все необходимые меры безопасности были приняты незамедлительно. Пациент находится в изоляции под постоянным наблюдением медиков, что позволяет свести к минимуму риск дальнейшего распространения инфекции.

Сейчас специалисты устанавливают круг лиц, которые могли контактировать с заболевшим. Всем потенциально контактировавшим предстоит пройти 21-дневное наблюдение и карантинные мероприятия.

В Минздраве Франции подчеркивают, что угрозы для широких слоев населения на данный момент нет. Аналогичную оценку ранее дал Европейский центр профилактики и контроля заболеваний, который назвал вероятность распространения вируса на территории Евросоюза крайне низкой.

В мае Всемирная организация здравоохранения объявила международную чрезвычайную ситуацию из-за вспышки Эболы в Африке. Наиболее сложная ситуация сохраняется в Демократической Республике Конго, где продолжают выявлять новые случаи заболевания и отслеживать тысячи контактов инфицированных.