Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Палата депутатов Румынии одобрила законопроект об объединении с Молдовой 1 261

В мире
Дата публикации: 25.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Карта Румынии и Молдовы.

Законопроект об объединении Румынии и Молдовы прошёл через Палату депутатов румынского парламента в рамках процедуры так называемого «тихого принятия». Теперь документ предстоит рассмотреть Сенату, который примет окончательное решение по инициативе.

Палата депутатов парламента Румынии одобрила законопроект, предусматривающий объединение страны с Молдовой, сообщает DW. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальных сайтах Палаты депутатов и Сената Румынии.

Инициатива была внесена партией «SOS România» и была принята в рамках процедуры «тихого принятия». Согласно румынскому законодательству, если законопроект не был рассмотрен и отклонён депутатами в течение установленного срока — 45 дней, он автоматически считается одобренным нижней палатой парламента.

В тексте документа говорится, что парламент Румынии принимает решение об объединении с Республикой Молдова и уполномочивает правительство страны незамедлительно начать переговоры с властями Кишинёва для оформления возможного объединения.

Теперь законопроект будет передан на рассмотрение Сената, который является решающей палатой в данном законодательном процессе.

Тема объединения двух государств остаётся предметом активных политических дискуссий по обе стороны Прута. В январе 2026 года президент Молдовы Майя Санду заявила, что поддержала бы объединение в случае проведения соответствующего референдума.

В последние годы число сторонников этой идеи в Молдове заметно выросло. По данным социологических опросов, проведённых весной 2026 года, объединение с Румынией поддерживают около 42% граждан республики, тогда как против выступают 47%. В самой Румынии уровень поддержки объединения значительно выше и достигает примерно 72%.

Дополнительным фактором сближения остаются тесные экономические и гуманитарные связи между двумя странами. Более трети граждан Молдовы имеют также румынское гражданство, а Румыния является крупнейшим торговым партнёром республики и одним из её ключевых союзников на пути европейской интеграции.

Несмотря на одобрение инициативы в Палате депутатов, речь пока идёт лишь о прохождении одного из этапов законодательной процедуры. Для дальнейшего продвижения проекта необходима поддержка Сената, а любые возможные решения, затрагивающие государственный статус Молдовы, потребуют согласия её граждан и властей.

×
Читайте нас также:
#референдум #парламент #Молдова #Румыния #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Люди на планетет
Изображение к статье: Европейский парламент
Изображение к статье: Искусственный интеллект
Изображение к статье: Планета Земля

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Андрис Кулбергс Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Полиция Франции
ЧП и криминал
Изображение к статье: девушка в венке
Наша Латвия
Изображение к статье: «Снова творишь историю». Жена Месси отреагировала на исторический рекорд мужа
Люблю!
Изображение к статье: Ринкевич в камуфляжной форме
Наша Латвия
Изображение к статье: Жара во Франции.
В мире
Изображение к статье: Андрис Кулбергс Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Полиция Франции
ЧП и криминал
Изображение к статье: девушка в венке
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео