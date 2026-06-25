Законопроект об объединении Румынии и Молдовы прошёл через Палату депутатов румынского парламента в рамках процедуры так называемого «тихого принятия». Теперь документ предстоит рассмотреть Сенату, который примет окончательное решение по инициативе.

Палата депутатов парламента Румынии одобрила законопроект, предусматривающий объединение страны с Молдовой, сообщает DW. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальных сайтах Палаты депутатов и Сената Румынии.

Инициатива была внесена партией «SOS România» и была принята в рамках процедуры «тихого принятия». Согласно румынскому законодательству, если законопроект не был рассмотрен и отклонён депутатами в течение установленного срока — 45 дней, он автоматически считается одобренным нижней палатой парламента.

В тексте документа говорится, что парламент Румынии принимает решение об объединении с Республикой Молдова и уполномочивает правительство страны незамедлительно начать переговоры с властями Кишинёва для оформления возможного объединения.

Теперь законопроект будет передан на рассмотрение Сената, который является решающей палатой в данном законодательном процессе.

Тема объединения двух государств остаётся предметом активных политических дискуссий по обе стороны Прута. В январе 2026 года президент Молдовы Майя Санду заявила, что поддержала бы объединение в случае проведения соответствующего референдума.

В последние годы число сторонников этой идеи в Молдове заметно выросло. По данным социологических опросов, проведённых весной 2026 года, объединение с Румынией поддерживают около 42% граждан республики, тогда как против выступают 47%. В самой Румынии уровень поддержки объединения значительно выше и достигает примерно 72%.

Дополнительным фактором сближения остаются тесные экономические и гуманитарные связи между двумя странами. Более трети граждан Молдовы имеют также румынское гражданство, а Румыния является крупнейшим торговым партнёром республики и одним из её ключевых союзников на пути европейской интеграции.

Несмотря на одобрение инициативы в Палате депутатов, речь пока идёт лишь о прохождении одного из этапов законодательной процедуры. Для дальнейшего продвижения проекта необходима поддержка Сената, а любые возможные решения, затрагивающие государственный статус Молдовы, потребуют согласия её граждан и властей.