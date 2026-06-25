Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Задержали мужчину, собиравшего человеческие останки: полиция обнаружила черепа и сердце в банке 0 368

ЧП и криминал
Дата публикации: 25.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Полиция Венгрии

Фото: Полиция Венгрии

30-летний житель Венгрии оказался в центре громкого расследования после того, как полиция обнаружила у него коллекцию человеческих останков. Среди находок — черепа, кости, человеческая голень, кисть руки и сердце, помещённое в банку.

В Венгрии полиция задержала мужчину, подозреваемого в незаконном хранении человеческих останков. Во время обыска в его квартире правоохранители обнаружили несколько черепов, целую голень, руку и сердце в стеклянной банке, передает NOS. Сейчас эксперты устанавливают, принадлежало ли сердце человеку.

На след 30-летнего мужчины полиция вышла благодаря оперативной информации. По данным следствия, он не скрывал своего необычного увлечения и регулярно рассказывал о коллекции родственникам и знакомым. Кроме того, он фотографировал найденные останки и хранил снимки.

«Его страстью была анатомия»

Как сообщили в полиции, мужчина работал санитаром в одной из больниц, что позволяло ему получать доступ к человеческим останкам. Следователи установили, что часть своей коллекции он хранил не только дома, но и на рабочем месте.

Кроме того, подозреваемый посещал заброшенные кладбища на территории Венгрии и соседней Словакии, где, предположительно, также пополнял своё собрание.

Шокирующие признания

Во время допроса мужчина признался, что его увлечение не ограничивалось коллекционированием. По его словам, он якобы готовил и употреблял в пищу человеческое мясо.

Ещё одной находкой следователей стала маска, которая, как предполагается, была изготовлена из человеческой кожи. По данным полиции, она напоминала маску Кожаного Лица — персонажа культового фильма ужасов «Техасская резня бензопилой».

Следствие продолжается

В ходе обыска правоохранители изъяли ноутбуки, мобильные телефоны и другие электронные носители информации. Специалисты изучают содержимое устройств, чтобы установить происхождение останков и возможную причастность мужчины к другим преступлениям.

Полиция не исключает, что по мере расследования подозреваемому могут быть предъявлены дополнительные обвинения. Несмотря на серьёзность дела, на данный момент мужчина освобождён под залог.

Что известно сейчас

Следователи продолжают выяснять, откуда были получены человеческие останки и связаны ли они с какими-либо уголовными преступлениями. Результаты судебно-медицинских экспертиз должны помочь установить происхождение найденных фрагментов и дать ответы на ключевые вопросы расследования.

Дело уже вызвало широкий общественный резонанс в Венгрии. Если подозрения подтвердятся, мужчине могут грозить новые обвинения, связанные с надругательством над останками умерших и другими тяжкими правонарушениями.

×
Читайте нас также:
#полиция #криминал #следствие #сердце #Венгрия
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
0
1
1
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Полиция на выезде
Изображение к статье: Детективная история не привлекла внимания спецслужб НАТО. Иконка видео
Изображение к статье: венок в реке
Изображение к статье: Алкотестер

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Растения, отпугивающие комаров на балконе и в саду: советы дачников
Дом и сад
Изображение к статье: Солнцезащитный крем.
Люблю!
Изображение к статье: Российский БПЛА
В мире
1
Изображение к статье: В Юрмале состоится встреча с известным психологом и писателем Михаилом Лабковским
Люблю!
Изображение к статье: Посол США в Латвии
Наша Латвия
6
Изображение к статье: Аня Тейлор-Джой сыграет в «Охоте за Голлумом»
Культура &
Изображение к статье: Растения, отпугивающие комаров на балконе и в саду: советы дачников
Дом и сад
Изображение к статье: Солнцезащитный крем.
Люблю!
Изображение к статье: Российский БПЛА
В мире
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео