30-летний житель Венгрии оказался в центре громкого расследования после того, как полиция обнаружила у него коллекцию человеческих останков. Среди находок — черепа, кости, человеческая голень, кисть руки и сердце, помещённое в банку.

В Венгрии полиция задержала мужчину, подозреваемого в незаконном хранении человеческих останков. Во время обыска в его квартире правоохранители обнаружили несколько черепов, целую голень, руку и сердце в стеклянной банке, передает NOS. Сейчас эксперты устанавливают, принадлежало ли сердце человеку.

На след 30-летнего мужчины полиция вышла благодаря оперативной информации. По данным следствия, он не скрывал своего необычного увлечения и регулярно рассказывал о коллекции родственникам и знакомым. Кроме того, он фотографировал найденные останки и хранил снимки.

«Его страстью была анатомия»

Как сообщили в полиции, мужчина работал санитаром в одной из больниц, что позволяло ему получать доступ к человеческим останкам. Следователи установили, что часть своей коллекции он хранил не только дома, но и на рабочем месте.

Кроме того, подозреваемый посещал заброшенные кладбища на территории Венгрии и соседней Словакии, где, предположительно, также пополнял своё собрание.

Шокирующие признания

Во время допроса мужчина признался, что его увлечение не ограничивалось коллекционированием. По его словам, он якобы готовил и употреблял в пищу человеческое мясо.

Ещё одной находкой следователей стала маска, которая, как предполагается, была изготовлена из человеческой кожи. По данным полиции, она напоминала маску Кожаного Лица — персонажа культового фильма ужасов «Техасская резня бензопилой».

Следствие продолжается

В ходе обыска правоохранители изъяли ноутбуки, мобильные телефоны и другие электронные носители информации. Специалисты изучают содержимое устройств, чтобы установить происхождение останков и возможную причастность мужчины к другим преступлениям.

Полиция не исключает, что по мере расследования подозреваемому могут быть предъявлены дополнительные обвинения. Несмотря на серьёзность дела, на данный момент мужчина освобождён под залог.

Что известно сейчас

Следователи продолжают выяснять, откуда были получены человеческие останки и связаны ли они с какими-либо уголовными преступлениями. Результаты судебно-медицинских экспертиз должны помочь установить происхождение найденных фрагментов и дать ответы на ключевые вопросы расследования.

Дело уже вызвало широкий общественный резонанс в Венгрии. Если подозрения подтвердятся, мужчине могут грозить новые обвинения, связанные с надругательством над останками умерших и другими тяжкими правонарушениями.