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Во Франции задержаны 33 мужчины за скачивание материалов с сексуальным насилием над детьми 0 89

ЧП и криминал
Дата публикации: 25.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Полиция Франции

ChatGPT

В разных регионах Франции в последние дни были задержаны 33 мужчины в возрасте от 37 до 79 лет. Их подозревают в скачивании через интернет файла с материалами сексуального насилия над детьми, созданного печально известным австралийским преступником Питером Скалли.

На скачанных файлах содержатся кадры пыток и изнасилования троих детей. Речь идёт о двух девочках, которым на тот момент было 11 и 12 лет, а также о ребёнке в возрасте 18 месяцев. Эти записи Скалли сделал на Филиппинах в 2012 году. Материалы уже около 14 лет распространяются в даркнете, передает NOS.

62-летний Питер Скалли считается одним из самых жестоких преступников, совершавших преступления против детей. В 2015 году его арестовали на Филиппинах. Он отбывает пожизненное заключение за торговлю людьми и изнасилование несовершеннолетних. В 2022 году к этому сроку было добавлено ещё 129 лет лишения свободы. Его филиппинская подруга и двое сообщников также были признаны виновными в сексуальном насилии над детьми, торговле людьми и изнасилованиях.

Специальное программное обеспечение помогло выйти на подозреваемых

Скачивания во Франции были выявлены с помощью американской системы мониторинга Child Protection System, предназначенной для борьбы с распространением материалов сексуального насилия над детьми.

Задержания прошли в департаментах Рона, Буш-дю-Рон, Приморская Сена, Майенн, Эсон, Валь-д’Уаз, а также в окрестностях Парижа.

По данным французских СМИ, специальное подразделение полиции несколько недель проводило масштабную операцию по выявлению подозреваемых.

Что грозит задержанным

Подозреваемым предъявлены обвинения в хранении и распространении материалов сексуального насилия над детьми. Им грозит до пяти лет лишения свободы и штраф в размере 75 тысяч евро.

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#полиция #Франция #интернет #технологии #Филиппины #торговля людьми
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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