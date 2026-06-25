В этом году на Лиго и Янов день Государственная полиция задержала больше пьяных водителей, чем за два предыдущих года, сообщил начальник Управления реагирования Госполиции Юрис Янчевскис в передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

В этом году за два официальных праздничных дня полиция на дорогах Латвии задержала 39 водителей в состоянии алкогольного опьянения, в прошлом году за два праздничных дня было задержано всего 23 пьяных водителя, а в 2024 году - 36, свидетельствует архив агентства ЛЕТА.

Как сообщил Янчевскис, в этом году за пять праздничных выходных полиция на дорогах Латвии задержала 81 водителя в состоянии алкогольного опьянения, в том числе в 53 случаях были начаты уголовные процессы, что в основном означает, что водители были сильно пьяны.

Непосредственно на Лиго и Янов день в этом году было задержано 39 пьяных водителей, в том числе в 25 случаях начаты уголовные процессы. В день Лиго было поймано 20 нетрезвых водителей, а в Янов день - 19.

Комментируя эти тенденции, Янчевскис заявил, что больше всего таких нарушений зафиксировано в Рижском регионе и Земгале, а типичным водителем в состоянии алкогольного опьянения неизменно является мужчина в возрасте 30-50 лет.

Представитель полиции предположил, что в этом году статистику ухудшило как большее количество выходных и хорошая погода, так и большое количество публичных мероприятий, что означает, что люди больше перемещались с одного мероприятия на другое.

Усиленный контроль водителей на дорогах полиция продолжит и в четверг, когда большинство людей вернется на работу.