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Шарапова показала, как проводит лето с семьёй на курорте в Италии 0 253

Lifenews
Дата публикации: 25.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мария Шарапова.
ФОТО: Instagram

39-летняя спортсменка отдыхает в горах Италии вместе с мужем и сыном.

Знаменитая российская теннисистка Мария Шарапова уже несколько лет состоит в отношениях с британским бизнесменом Александром Гилксом. Летом 2022 года у пары родился первенец — сын Теодор. Бизнесмен давно сделал спортсменке предложение, однако официальных новостей о свадьбе в прессе пока не появлялось.

На днях семья отправилась в отпуск. Для отдыха они выбрали живописный горный курорт в Италии. Программа оказалась насыщенной: прогулки по горным тропам, дегустация местных напитков и плавание.

Сегодня Шарапова опубликовала яркие кадры из поездки. Главным акцентом подборки стало лаконичное, но эффектное фото самой спортсменки — 39-летняя чемпионка позирует в стильном купальнике.

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Соцсети

Поклонники с восторгом отреагировали на семейные снимки, оставив множество комплиментов. Фанаты пишут: «Невероятно красивая Маша», «Наша гордость — умница и красавица». Не остался без внимания и подросший сын Теодор, который также попал в кадр: «Малыш уже заметно подрос, вовсю бегает с палкой».

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#Италия #теннис #путешествия #отдых #социальные сети #семья #отпуск #Мария Шарапова #знаменитости
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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