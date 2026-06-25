39-летняя спортсменка отдыхает в горах Италии вместе с мужем и сыном.

Знаменитая российская теннисистка Мария Шарапова уже несколько лет состоит в отношениях с британским бизнесменом Александром Гилксом. Летом 2022 года у пары родился первенец — сын Теодор. Бизнесмен давно сделал спортсменке предложение, однако официальных новостей о свадьбе в прессе пока не появлялось.

На днях семья отправилась в отпуск. Для отдыха они выбрали живописный горный курорт в Италии. Программа оказалась насыщенной: прогулки по горным тропам, дегустация местных напитков и плавание.

Сегодня Шарапова опубликовала яркие кадры из поездки. Главным акцентом подборки стало лаконичное, но эффектное фото самой спортсменки — 39-летняя чемпионка позирует в стильном купальнике.

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Поклонники с восторгом отреагировали на семейные снимки, оставив множество комплиментов. Фанаты пишут: «Невероятно красивая Маша», «Наша гордость — умница и красавица». Не остался без внимания и подросший сын Теодор, который также попал в кадр: «Малыш уже заметно подрос, вовсю бегает с палкой».