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Древнеримская армия принимала наемников, которые подводили глаза 0 95

Lifenews
Дата публикации: 25.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Все служили на благо императору.

Во II веке нашей эры уникальные артефакты попали и на Туманный Альбион.

Небольшой стеклянный сосуд, который нашли в слое конца II века н. э. в Йорке, скорее всего, предназначался для кайала – подводки или теней для глаз (другие названия – каджал или кохль, kohl или kuhl). Такие сосуды широко распространены в Египте и Нубии, но редко встречаются за их пределами, а в Римской Британии это первая подобная находка. Ей посвятила свою статью Хиллари Кул (Hillary Cool) из компании «Barbican Research Associates», публикация вышла в журнале Britannia.

Сосуд нашли ещё в начале 1980-х годов, но тогда ему не придали значения. Место находки – свалка, которой пользовались обитатели римского военного лагеря, находившегося по другую сторону реки.

Бутылочка выделялась сине-зелёным стеклом, густым серебристым отливом и тёмными пятнами. Объяснить эти особенности условиями, в которых лежала бутылочка, невозможно – другие стеклянные находки из того же места выглядят совсем иначе. Не могла она быть и браком – по словам Кул, с таким уровнем некомпетентности при изготовлении сосуда она никогда не сталкивалась.

Главное же отличие сосуда – форма его внутреннего вместилища. В отличие от большинства стеклянных сосудов, в которых внутренние стенки повторяют изгибы внешних, вместилище флакона из Йорка – цилиндрическое. Такая форма характерна для египетских сосудов с кайалом, поскольку она удобна для извлечения средства с помощью палочки-аппликатора.

Подобные бутылочки с близкой датировкой неоднократно находили в Египте, в том числе и на военных объектах, и на свалках. «Этим товаром не торговали за пределами Египта и Судана – в противном случае мы бы их находили намного чаще», – объясняет Кул.

Из-за маленького размера флакончик не подходил для хранения духов, и он вряд ли мог быть сувениром, который привёз путешественник: если бы такие сувениры были популярны, они тоже встречались бы чаще.

Таким образом, бутылочка не могла попасть в Британию в результате торговли, как памятная вещь или как сосуд для чего-то иного. Остаётся лишь один вариант – кайал привёз кто-то, кто им пользовался, то есть египтянин или египтянка.

Йорк и его окрестности в римское время имели различные связи с Египтом. Например, в городе находился храм Сераписа, греко-египетского бога. А в Лестере ранее находили шкатулку из слоновой кости с изображением бога Анубиса – известно, что его почитали римские солдаты, служившие в Египте.

Археолог предполагает, что флакон с кайалом мог принадлежать солдату, который либо сам был египтянином, либо долгое время провёл в Египте и перенял обычай подводить глаза. Находка напоминает, что нужно учитывать подобные культурные особенности и привычки, когда мы представляем себе римских солдат, служивших на окраине империи. «В конце концов, подводка для глаз – это не та привычка, которая обычно ассоциируется с римской армией», – отмечает Кул.

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#история #археология #Египет #культура
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