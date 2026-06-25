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В Латвии разместят дополнительные системы противовоздушной обороны. Кому повезет? 0 202

Наша Латвия
Дата публикации: 25.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Райвис Мелнис

В ближайшее время в Латвии будут размещены дополнительные системы противовоздушной обороны, сообщил журналистам после заседания Военного совета министр обороны Райвис Мелнис (на фото).

Министерство обороны продолжает укреплять систему защиты воздушного пространства, развивая сеть радиолокационного наблюдения и средств перехвата на восточной границе страны, пояснил министр.

По его словам, реализацию этих планов осложняют длительные процедуры закупок, однако решение найдено.

"В ближайшее время мы разместим дополнительные системы. Необходимы не только дроны и радары, но и их интеграция в единую систему, а также подготовка военнослужащих. Здесь следует поблагодарить наших украинских партнеров за поддержку и опыт", - отметил Мелнис.

Он также сообщил, что следующим этапом станет более системная работа по созданию Балтийской линии обороны. Основными задачами остаются обеспечение необходимыми земельными участками и размещение инженерных заграждений.

Национальные вооруженные силы (НВС) проинформировали Военный совет о ходе третьего этапа реализации проекта, сообщил Мелнис на пресс-конференции, добавив, что после уточнения потребностей союзников планируется приступить к следующим работам, включая создание противотанковых рвов и установку препятствий.

Командующий НВС Каспар Пуданс сообщил, что совет был ознакомлен с текущим уровнем боеготовности вооруженных сил и предложениями по его дальнейшему повышению с учетом существующих угроз и возможных сценариев развития ситуации.

После заседания Военного совета состоялась встреча с руководителями самоуправлений восточного приграничья, а также Смилтенского, Валмиерского, Гулбенского и Мадонского краев. По словам Пуданса, сотрудничество НВС с самоуправлениями заметно улучшилось благодаря совместным учениям и регулярному обмену информацией.

Мелнис подчеркнул, что в дальнейшем к этому диалогу следует активнее привлекать учреждения системы внутренних дел и Центр управления кризисами.

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Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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