Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В США обнаружено секретное 22-страничное досье снежного человека 1 1853

В мире
Дата публикации: 25.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Снежный человек

Снежный человек

В хранилище ФБР обнаружили 22-страничное досье на тему снежного человека, сообщает Popular Mechanics.

Удивительный документ подтверждает две вещи: во-первых, американское бюро расследований официально интересовалось существом, а во-вторых, результаты этого интереса оказались разочаровывающими для всех поклонников криптозоологии.

Как ФБР замешано в поисках снежного человека

В 1976 году Питер Бирн, директор Информационного центра и выставочного комплекса «Снежный человек» в Даллесе, штат Орегон, обратился в ФБР с необычной просьбой. У него имелось около 15 волосков, прикрепленных к крошечному кусочку кожи, – и он хотел, чтобы лучшая криминалистическая лаборатория страны определила, принадлежат ли они легендарному существу.

Сначала ФБР отказалось: их лаборатория работает только в рамках уголовных расследований. Однако после того, как о возможном открытии написали крупные СМИ, бюро согласилось провести экспертизу. После нескольких месяцев переписки, которая подробно отражена в досье, ФБР выдало заключение. Результат оказался неутешительным для верящих в снежного человека: волоски принадлежат представителю семейства оленевых, а не йети.

Как отмечают журналисты, дело еще не закрыто полностью: вполне возможно, что у ведомства есть другие документы о снежном человеке, которые пока не рассекречены. К примеру, ФБР уже публиковало кадры необъяснимых НЛО, замеченных по всему миру.

Откуда взялись слухи о йети

История наблюдений снежного человека в США берет свое начало в 1958 году, когда журналист Эндрю Гензоли обратил внимание на письмо читателя о лесорубах в северной Калифорнии, обнаруживших таинственные следы большого размера.

Впрочем, позднее выяснилось, что это была мистификация. Тем не менее, йети, снежного человека, бигфута, комполена (у существа много названий) якобы видели во многих странах мира, и это происходит до сих пор.

Существование йети не было подтверждено официальной наукой. К примеру, в 2017 году в журнале Science опубликовали результаты исследований ДНК, содержащихся в девяти образцах, взятых из останков якобы снежного человека. Ученые установили, что из девяти образцов один принадлежал собаке, остальные – гималайскому медведю и двум подвидам бурого медведя.

×
Читайте нас также:
#НЛО #ДНК #ФБР #журналистика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
8
0
2
0
1
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Бельгийская разведка целый год не замечала утечку данных с рабочих устройств
Изображение к статье: Ревнители общественной морали с лупой проверяют каждую страницу. Иконка видео
Изображение к статье: За оригиналом для копирования военные КНДР съездили на украинский фронт. Иконка видео
Изображение к статье: Второй президент - второму президенту. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Робот-попрошайка
В мире
Изображение к статье: Душа человека
Техно
1
Изображение к статье: Михаил Ефремов
В мире
Изображение к статье: Гринт оказался парень не промах, с деловой хваткой. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Цензура нашего сознания может сыграть дурную шутку. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Райвис Мелнис
Наша Латвия
Изображение к статье: Робот-попрошайка
В мире
Изображение к статье: Душа человека
Техно
1
Изображение к статье: Михаил Ефремов
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео