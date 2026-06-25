В ночь на пятницу местами в Латвии, преимущественно в восточных районах, ожидаются кратковременные дожди, однако днем на большей части территории страны установится сухая, солнечная и теплая погода, предполагает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночью сохранится переменная облачность. В отдельных районах, главным образом на востоке страны, возможны кратковременные осадки. Ветер будет слабым, температура воздуха понизится до +13...+17 градусов.

Днем облачность уменьшится, на большей части страны ожидается солнечная погода. Лишь на востоке небо временами будет затянуто облаками. Существенных осадков не прогнозируется, продолжит дуть слабый ветер. Воздух прогреется до +22...+27 градусов, а местами на побережье Рижского залива будет примерно на градус прохладнее.

В Риге в ночь на пятницу ожидается облачная погода, возможен небольшой кратковременный дождь. При слабом ветре температура воздуха составит +15...+17 градусов. Днем в столице будет сухо и солнечно, воздух прогреется до +22...+24 градусов.