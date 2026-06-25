Трамп открыл ярмарку к 250-летию независимости США и допустил новые военные кампании

«Насколько хороши наши вооруженные силы? Насколько хороша наша армия? За неделю покончили с Ираном. За час — с Венесуэлой. Полагаю, у нас есть еще кое-что в запасе, но не стоит увлекаться», — сказал Дональд Трамп на открытии «Великой американской государственной ярмарки», приуроченной к 250-летию независимости страны.

Во время своего выступления президент рассказал об «историческом соглашении» с Ираном, которое, по его словам, принесло мир на Ближний Восток впервые за 3 000 лет. Также Трамп пообещал, скорое падение цен на бензин в США на довоенный уровень.

Трамп, как сообщает канал RTVI US, назвал США «самой горячей» страной в мире, которую «уважают везде» и над которой больше «никто не смеется». Он рассказал о туристах, которые приехали на чемпионат мира по футболу и влюбились в США.

На открытии мероприятия гимн США исполнила политический комментатор и кантри-певица Алексис Уилкинс, девушка директора ФБР Кэша Пателя. Сама ярмарка на Национальной аллее в Вашингтоне открывается 25 июня и продлится до 10 июля. Она знаменует собой начало мероприятий к 250-летию США. На ярмарке будут представлены все американские штаты и территории посредством экспозиций от каждого региона. Посетители смогут прокатиться на семейных аттракционах, посетить площадки для киносеансов и концертов.