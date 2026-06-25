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Европа изнемогает от жары: в Германии рекордная ночь, в Британии — самый жаркий июньский день 0 130

В мире
Дата публикации: 25.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Жара в Европе
ФОТО: pixabay

Европа продолжает переживать волну жары. В Германии минувшая ночь, по предварительным данным Немецкой метеорологической службы, сравнялась с самой теплой за всю историю наблюдений: в Бад-Бергцаберне в земле Рейнланд-Пфальц температура не опускалась ниже +26,2 градуса, пишет Die Zeit со ссылкой на dpa и DWD.

Такой же показатель был зафиксирован 25 июля 2019 года на горе Вайнбит в той же федеральной земле. Тогда он считался рекордом самой теплой ночи в Германии.

В Великобритании 24 июня предварительно побит июньский температурный рекорд. По данным Met Office, в городе Госпорт в графстве Хэмпшир воздух прогрелся до +36,1 градуса. Если показатель подтвердят после проверки, он превысит прежний июньский максимум +35,6 градуса, который фиксировали 28 июня 1976 года и 29 июня 1957 года.

Жара усиливается и в Австрии. GeoSphere Austria объявила красный уровень предупреждения на субботу, воскресенье и понедельник для северо-востока страны, центральной части Верхней Австрии, части Вальдфиртеля и Мостфиртеля, а также для городов Филлах, Клагенфурт и Грац. На востоке Австрии в выходные возможны +40 градусов и выше.

Мы уже писали, что во Франции из-за экстремальных температур вводили ограничения на употребление алкоголя в общественных местах, а в Германии жители Берлина устраивали протестные заплывы в Шпрее. Позже стало известно о погибших и перебоях с электричеством во Франции, а также о смерти двух пожилых людей от теплового удара в Испании.

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#Франция #Австрия #погода #Европа #Великобритания #жара #Германия
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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