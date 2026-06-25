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«Пора начать переговоры, заморозить линию фронта и положить конец убийствам» 0 132

В мире
Дата публикации: 25.06.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: канцлер ФРГ Фридрих Мерц

канцлер ФРГ Фридрих Мерц

Настало время для диалога.

Россия не победит в войне, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на конференции по восстановлению Украины в польском Гданьске. Он заверил, что Европа и НАТО готовы и дальше усиливать давление на экономику РФ, а поддержку Киева со стороны Берлина Мерц назвал "непоколебимым обязательством".

В мае председатель Европейского Совета Антониу Кошта заявлял, что руководство ЕС готовится к потенциальным переговорам с президентом России Владимиром Путиным о завершении войны в Украине. По данным источников Bloomberg, Кошта непублично связывался с Кремлем. В Берлине и Париже эту инициативу оценили как "несогласованную" и "непрофессиональную", отмечает dpa.

"Россия не победит в войне. Пора начать переговоры, заморозить линию фронта и положить конец убийствам", - заявил федеральный канцлер Германии.

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#НАТО #Украина #война #Европа #переговоры #Фридрих Мерц #Россия #политика
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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