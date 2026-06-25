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Роботов научили просить милостыню 0 11

В мире
Дата публикации: 25.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Робот-попрошайка

На улицах нескольких китайских городов — Пекина, Чэнду и Фучжоу — очевидцы заметили человекоподобных роботов, занимающихся попрошайничеством.

Механические «нищие» держат таблички с надписями: «У меня нет денег, чтобы зарядить телефон» и «Пожалуйста, оплатите мой счет за электричество». Рядом с ними прикреплены QR-коды для перевода средств, сообщает Oddity Central.

Искусственный интеллект и робототехника все глубже проникают в повседневную жизнь, и, судя по происходящему, даже такая сфера, как уличное попрошайничество, не осталась в стороне. Пока одни воспринимают эти сцены как тревожный симптом — ИИ вытесняет людей даже с самых низовых социальных позиций, — другие сомневаются в подлинности происходящего.

Модели, замеченные на улицах, относятся к продвинутым гуманоидным роботам, например, сериям G1 и H2 от компании Unitree. Это высокотехнологичные устройства, стоимость которых исчисляется десятками тысяч долларов. Использовать их для сбора милостыни нецелесообразно с экономической точки зрения — окупить затраты таким способом практически невозможно.

Выдвигается версия, что роботы-попрошайки могут быть частью художественной инсталляции или социального эксперимента. Их появление заставляет прохожих задуматься о том, как далеко зашли отношения между человеком и машиной и какую роль ИИ будет играть в обществе будущего.

Фотографии и видеозаписи быстро разлетелись по соцсетям, вызвав бурные дискуссии, в которых столкнулись тревога за будущее и недоверие к этой истории.

Независимо от того, являются ли эти роботы настоящими попрошайками или частью перформанса, их выход на улицы стал еще одним напоминанием о том, что границы между человеческим и искусственным стираются на наших глазах. И даже если это всего лишь шутка или провокация, она поднимает серьезные вопросы о месте человека в мире, который все активнее населяют машины.

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#искусственный интеллект #технологии
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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