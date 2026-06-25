В ходе тестирования систем в четверг часть пользователей на короткое время получила доступ к сертификатам о централизованных экзаменах за 9-й класс, подтвердили агентству ЛЕТА в Государственном агентстве развития образования (ГАРО).

Официально сертификаты о централизованных экзаменах за основную школу, сданных как в основной, так и в дополнительный срок, станут доступны с 9:00 пятницы, 26 июня.

Ознакомиться с результатами экзаменов и сертификатами школьники смогут на портале "eksameni.gov.lv", авторизовавшись с помощью учетных данных "E-klase" или "Mykoob". Документы будут доступны на сайте в течение шести месяцев с момента публикации.

Совершеннолетние учащиеся, а также родители несовершеннолетних школьников смогут просмотреть результаты централизованных экзаменов через электронную услугу "Mani dati izglītības reģistros" ("Мои данные в регистрах образования") на портале "Latvija.lv". Получить сертификаты можно будет с помощью электронной услуги "Izglītību apliecinošo dokumentu apskate un saņemšana" ("Просмотр и получение документов об образовании"). Эти возможности будут доступны и учащимся тех учебных заведений, где не используются электронные журналы "E-klase" или "Mykoob".

В отдельных случаях учебные заведения смогут извлечь сертификаты из Государственной информационной системы экзаменов и отправить их учащимся.

ГАРО напоминает, что сертификаты о централизованных экзаменах действительны только в виде электронного документа, заверенного квалифицированной электронной печатью агентства. Распечатывать их не требуется. Кроме того, нет необходимости получать сертификаты сразу после публикации, поскольку при поступлении в латвийские средние и высшие учебные заведения их предоставление не требуется. Результаты экзаменов будут доступны учебным заведениям в Государственной информационной системе образования.

Выдачу сертификатов о среднем образовании планируется начать 3 июля.

"Почему результаты экзаменов нельзя огласить раньше? Что за тестирование такое странное проходит, или это очередной взлом системы?" - это все вопросы к нашему Министерству образования... Ну, назвали эту проблемную структуру так..