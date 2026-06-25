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Правда ли, что в латвийских лесах появились шакалы? 0 76

Наша Латвия
Дата публикации: 25.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Шакал уже близко

По информации нескольких латвийских сообществ, шакалы, действительно, стали встречаться в Латгалии.

Это пока неофициальные сведения, но они выглядят вполне правдоподобными.

Например, у соседей, Беларуси фотоловушки уже регулярно фиксируют шакалов.

«Для белорусской фауны это относительно новый вид», - рассказывает заместитель директора Центра экологического воспитания и развития Виктория МАЗАНИК.

Хищник успешно расселяется по стране из-за мягких зим. Его уже видели во многих областях. Шакал мельче волка, предпочитает открытые луга и поймы рек, которых предостаточно и в Латвии.

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#животные #Латвия #экология #природа #Беларусь
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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