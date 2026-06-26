Потери составляют почти 100 долларов в месяц на каждого взрослого.

По расчётам британской консалтинговой компании H2 Gambling Capital, в 2025 году средний взрослый житель страны потерял на ставках и других азартных играх 1198 долларов. Это более чем на 50 % выше показателя любой другой страны.

Хотя основные потери австралийцы по-прежнему несут на скачках, в казино и игровых автоматах, именно ставки на спорт остаются самым быстрорастущим сегментом рынка азартных игр. По оценке H2 Gambling Capital, в прошлом году австралийцы впервые потратили на спортивные ставки больше денег, чем на лотереи.

Проблема не только в том, что лудомания как пылесос высасывает деньги из кошельков любителей ставок. По данным Австралийского центра исследований азартных игр при Австралийском институте семейных исследований, ставки на спорт за год приносят стране более 19 млрд австралийских долларов социальных и медицинских издержек. В эту оценку входят не сами проигрыши, а более широкие последствия игровой зависимости: долги, стресс, ухудшение психического здоровья, проблемы в семьях и рост риска домашнего насилия.

На этом фоне правительство подготовило пакет новых ограничений для букмекерской отрасли. В ответ премьер-министр Австралии Энтони Албанезе предложил законодательно ограничить рекламу, спонсорские соглашения и продвижение букмекерских компаний.

Предлагаемые меры должны вступить в силу в январе следующего года. Согласно плану, с 6:00 до 20:30 телеканалы смогут показывать не более трёх рекламных роликов букмекерских компаний в час, а во время прямых спортивных трансляций такая реклама будет запрещена полностью.

Новые ограничения затронут и содержание рекламы: в ней больше нельзя будет использовать спортсменов и знаменитостей. Букмекерам также запретят размещать рекламу на стадионах и на форме игроков. Интернет-реклама будет доступна только совершеннолетним пользователям, вошедшим в свои аккаунты.

Кроме того, власти намерены обязать вещателей скрывать часть рекламы ставок во время трансляций зарубежных спортивных соревнований.

Однако многие считают, что подобных мер недостаточно.

Депутат парламента от правящей Лейбористской партии Австралии Майк Фриландер, ранее работавший педиатром, заявил, что план премьер-министра «вряд ли приведёт к серьёзным изменениям». Вместо этого он предлагает создать национальный регулятор азартных игр.

Независимый депутат Эндрю Уилки из Тасмании также настроен критически.

«Этот план почти никак не повлияет на масштабы игровой зависимости в нашей стране», – сказал он.

По его словам, власти проигнорировали 28 из 31 рекомендации, которые были представлены в 2023 году по итогам девятимесячного парламентского расследования рынка онлайн-ставок.

Итоговый документ, известный как доклад Мёрфи, предлагал полностью отказаться от рекламы азартных игр, букмекерского спонсорства и бонусных предложений для игроков.

«Если коротко, правительство просто боится букмекерских компаний, медиакомпаний и крупнейших спортивных лиг. У них огромная политическая власть», – заявил Уилки.

Даже по оценке самого правительства, новые ограничения почти не изменят ситуацию: годовой объём ставок на спорт сократится всего на 62,7 млн австралийских долларов, то есть лишь на 0,8 %.