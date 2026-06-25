Владельцы сетей «Светофор» и «Маяк» — красноярская семья Шнайдеров, благодаря которой россияне в начале десятых узнали про дискаунтеры, — перестали быть долларовыми миллиардерами. В этом году вдобавок к своим существующим магазинам они запускают новую сеть дешевых магазинов малого формата — «Золотой ключик».

В середине июня о запуске новой сети семьи Шнайдеров сообщили в профильном издании Shopper’s. Это, как и «Светофоры» с «Маяками», будут дискаунтеры, но меньших размеров. В Москве, например, представители «Золотого ключика» ищут в аренду помещения по 350–450 квадратных метров. «Светофор» и гипермаркеты «Маяк» обычно занимают до 1000 и до 2000 квадратов соответственно.

На логотипе новой сети изображен желтый ключ в красном круге. «Красритейл» также получил от севастопольской фирмы «Добрыня-дар» уже действующий товарный знак «Золотой ключик», зарегистрированный в 2017 году. По данным Shopper’s, в Москве до конца года планируют открыть пять «Золотых ключиков», в Новосибирске на картах уже показывают четыре точки, в Нижнем Новгороде — две, одну — в Екатеринбурге и так далее. Причем делается всё довольно по-тихому: в Новосибирске, например, магазин работает минимум с конца апреля.

В целом же всё напоминает другие точки такого формата: товары выложены как на складе, некоторые — прямо в коробках, есть холодильная комната для мяса, рыбы и молочных продуктов, малознакомые бренды. Неплохо представлен фреш, с которым у «Светофоров» обычно беда: желтые бананы, круглые груши, чистый картофель, лук, огурцы и еще пара-тройка фруктов и овощей.

Товары, судя по ценникам, поставляют из России, Китая и Беларуси. Часть незнакомых брендов пересекается с товарами из «Светофора», но, помимо ноунеймов, есть и хорошо известные: паста Barilla, «Пломбир на сливках», дезодоранты Fax, «АОС» для мытья посуды и некоторые другие марки, которые обычно лежат на полках не дискаунтеров. Смутила лапша быстрого приготовления Booldak, которая, похоже, мимикрирует под популярную корейскую Buldak.

С объемами не мелочатся: если чипсы Lay’s, то пачка сразу в 280 граммов; если Barilla, то 850. Цены на некоторые товары явно ниже, чем у конкурентов и даже в своем «Светофоре». Мега-пачка Lay’s, например, стоит 220 рублей — в «Светофоре» у Центрального рынка такая же обошлась корреспондентам на 15 рублей дороже, в супермаркетах же пачка в 100 граммов обычно стоит чуть дешевле 200 рублей. На ценнике 850-граммовой Barilla — 163 рубля, китайского нектарина — 143 рубля за килограмм, барнаульских огурцов и картошки — 99 и 83 рубля.

Обозреватель NGS.RU Стас Соколов оценил «Золотой ключик» также как попытку уйти от негативного флера, который сопровождал «Светофор» на протяжении всей истории и особенно в 2025 году на фоне массовых проверок магазинов.

Торговая сеть Mere также принадлежит российской компании "Светофор". Польша уже ввела санкции против владельцев сети магазинов Mere. Зуб на торговую сеть точит и Литва, и Латвия. Деятельность магазинов Mere в Латвии началась в марте 2021 года, ими управляет SIA Latprodukti. По данным сайта Firmas.lv, сейчас в Латвии 11 магазинов Mere. В 2023 году оборот Latprodukti составлял 20,637 миллиона евро - на 88,9% больше, чем в 2022-м, а прибыль компании возросла в несколько раз и достигла 748 тысяч 621 евро. 61% капитала Latprodukti принадлежит российскому гражданину Сергею Шнайдеру. Совладельцами компании являются также Евгений Пшеницын (20%), Андрей Шнайдер (12%), Валерий Яковлев (5%) и Андрей Вейкулайнен (2%).