Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Закроем восточную границу, репатриируем нелояльных» 0 570

Политика
Дата публикации: 25.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Избирательная урна

Избирательная урна

ФОТО: LETA

Первыми свои списки в Центральную избирательную комиссию внесли... прямые конкуренты.

Центральная избирательная комиссия уже с 20-го июня принимает списки кандидатов для участия в сеймовских выборах. Прием списков завершится 5-го июля. За истекшие 6 дней списки подали только две политических силы - по иронии судьбы, это как раз партии, которые являются прямыми конкурентами, поскольку обе являются националистическими.

Входящая нынче в правительство Национальное объединение выставило полный список из 125 кандидатов. Претендующая на тот же электорат новая партия Austošā saule ("Восходящее солнце") смогло собрать только 75 кандидатов. При этом лишь у трех кандидатов от новой политической силы есть опыт работы в выборных структурах - лидер партии Райвис Зелтитс был депутатом Марупского самоуправления, а до этого - генсеком Нацобъединения. В свою очередь нынешний военнослужащий Украинских вооруженных сил Сандис Риекстиньш был депутатом Рижской думы и Сейма прошлого созыва - только от Новой консервативной партии. От этой же партии один созыв Сейма был депутатом и Нормундс Жунна.

Понятно, что эти две партии особое внимание уделили языковым вопросам и борьбы с засилием мигрантов.

Так Нацобъединение пообещало добиться принятия декларации о преодолении последствий русификации и обеспечить, чтобы все общении в государственных и муниципальных структурах проходило только на госязыке.

В свою очередь, "Восходящее солнце" вышло с еще более радикальными инициативами:

"Обеспечим рабочую среду, обслуживание и общение, а также работу и рекламу СМИ только на государственном языке;

Демонтируем памятники и будем переименовывать улицы, прославляющие русский империализм и коммунизм. Захороненные в публичной среде военнослужащие оккупационных войск будут соответствующим образом перезахоронены;

Установим срок прекращения статуса негражданина путем содействия репатриации нелояльных иммигрантов происхождения СССР".

Также эта партия намерена полностью закрыть восточную границу.

×
Читайте нас также:
#выборы #партии #границы #национализм #кандидаты #политика
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
1
0
0
0
0
6

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эдгар Ринкевич
Изображение к статье: Рижская дума
Изображение к статье: Министр культуры Наурис Пунтулис
Изображение к статье: Андрис Кулбергс Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Лето
Наша Латвия
Изображение к статье: Шакал уже близко
Наша Латвия
В мире
Изображение к статье: канцлер ФРГ Фридрих Мерц
В мире
Изображение к статье: Снежный человек
В мире
1
Изображение к статье: Клубника
Наша Латвия
Изображение к статье: Лето
Наша Латвия
Изображение к статье: Шакал уже близко
Наша Латвия
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео