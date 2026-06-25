Центральная избирательная комиссия уже с 20-го июня принимает списки кандидатов для участия в сеймовских выборах. Прием списков завершится 5-го июля. За истекшие 6 дней списки подали только две политических силы - по иронии судьбы, это как раз партии, которые являются прямыми конкурентами, поскольку обе являются националистическими.

Входящая нынче в правительство Национальное объединение выставило полный список из 125 кандидатов. Претендующая на тот же электорат новая партия Austošā saule ("Восходящее солнце") смогло собрать только 75 кандидатов. При этом лишь у трех кандидатов от новой политической силы есть опыт работы в выборных структурах - лидер партии Райвис Зелтитс был депутатом Марупского самоуправления, а до этого - генсеком Нацобъединения. В свою очередь нынешний военнослужащий Украинских вооруженных сил Сандис Риекстиньш был депутатом Рижской думы и Сейма прошлого созыва - только от Новой консервативной партии. От этой же партии один созыв Сейма был депутатом и Нормундс Жунна.

Понятно, что эти две партии особое внимание уделили языковым вопросам и борьбы с засилием мигрантов.

Так Нацобъединение пообещало добиться принятия декларации о преодолении последствий русификации и обеспечить, чтобы все общении в государственных и муниципальных структурах проходило только на госязыке.

В свою очередь, "Восходящее солнце" вышло с еще более радикальными инициативами:

"Обеспечим рабочую среду, обслуживание и общение, а также работу и рекламу СМИ только на государственном языке;

Демонтируем памятники и будем переименовывать улицы, прославляющие русский империализм и коммунизм. Захороненные в публичной среде военнослужащие оккупационных войск будут соответствующим образом перезахоронены;

Установим срок прекращения статуса негражданина путем содействия репатриации нелояльных иммигрантов происхождения СССР".

Также эта партия намерена полностью закрыть восточную границу.