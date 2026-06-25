Спектакли русского театра на русском языке рекламировать в том числе и на русском языке теперь будет нельзя. Сегодня министр культуры Наурис Пунтулис (Национальное объединение) издал распоряжение, цель которого - "исключить русский язык из публичного пространства".

"Министр культуры Наурис Пунтулис поручил министерству, подведомственным ему учреждениям и обществам капитала строго соблюдать требования к использованию государственного языка, не допуская использования русского языка в ситуациях, связанных с выполнением функций учреждений, в том числе не использовать русский язык в рекламе учреждения, на официальных веб-сайтах, в поддерживаемых или реализуемых проектах, или на организованных международных мероприятиях.

Министр культуры Наурис Пунтулис: "В основе нашей государственности лежит латышский язык как единственный государственный, его статус закреплен в Конституции. Кроме того, Конституционный суд признал, что государство обязано укреплять использование латышского языка в публичном пространстве и содействовать единому информационному пространству Латвии. Любое учреждение должно относиться к использованию государственного языка с уважением и мы сами должны повышать использование и значимость своего языка».

Распоряжение было издано министром на основании Конституции Латвийской Республики, в которой сказано, что государственным языком в Латвийской Республике является латышский язык, и с учетом того, что Конституционный суд в решении от 30 марта 2026 года повторно подчеркнул особое значение латышского языка как единственного государственного в существовании Латвийского государства, функционировании демократического общества и обеспечении сплоченности общества.

Установленные министерством ограничения не распространяются на профессиональную художественную деятельность, если оригинал творческой работы составлен на русском языке.

Требование о корректном использовании государственного языка в публичном общении учреждений министерства и держателей долей капитала должно быть введено до 30 июля с обеспечением того, что использование русского языка в дальнейшем не допускается", - говорится в распространенном министерством культуры пресс-релизе.

Насколько можно понять, рекламировать спектакли театра им. М. Чехова на английском или болгарском это распоряжение не запрещает.