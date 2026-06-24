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Политолог о последствиях нашествия иммигрантов 0 24

Политика
Дата публикации: 24.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Иммигрант работает курьером

Иммигрант работает курьером

ФОТО: LETA

"Контролировать их уже нет возможности".

Политолог Илзе Островска в социальной сети X выражает тревогу по поводу засилья в Европе мигрантов из третьих стран, которых уже невозможно интегрировать, да они и не особо стремятся.

"Безусловно, сперва нужно было решать проблему стремительно падающего населения белой расы - в процентном соотношении к другим расам. И соответствующие в связи с этим проблемы. Тогда придумали, что надо интегрировать этих других в Европу. Но не осознавали, что Европе может не хватить сил, чтобы контролировать процесс", - полагает И. Островска и добавляет: "Да, иммигранты в принципе не собираются интегрироваться. Ведь они правят и громко об этом заявляют при первой возможности".

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#Европа #миграция #интеграция #расизм #социальные сети #политолог #политика
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Эдуард Эльдаров
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