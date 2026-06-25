На рынках предложение раннего картофеля растет каждую неделю. Сейчас его цена колеблется от 1,60 до 3,50 евро за килограмм. Однако фермеры пока осторожны в прогнозах: ситуация с урожаем в разных регионах Латвии отличается.

Производители картофеля, которых журналисты встретили на Ночном рынке в Риге, признают, что сезон складывается непросто. Сначала посевам не хватало влаги, затем начались дожди, из-за которых стало сложно выйти в поле и собирать урожай, сообщает LSM.lv.

«Сейчас тяжело. Сначала было сухо, а потом на неделю пришли дожди. На поле невозможно попасть, и собирать очень тяжело. Клубни должны были быть крупнее, но они такие, какие есть», — рассказал один из фермеров.

В биологическом хозяйстве Baltbārži в Яунпилсском крае ранний картофель выращивают первый год. Хозяин Арвис Раса говорит, что урожай под агропленкой получился хорошим, а спрос на молодой картофель сейчас высокий.

По его словам, покупателям особенно интересен не только сам картофель, но и сезонный набор — молодой картофель, укроп и первые лисички.

Руководитель Союза производителей и переработчиков картофеля Айга Краукле отмечает, что отдельные хозяйства уже начали копать ранний картофель. Пока клубни в основном среднего размера, крупных еще нет, но для раннего картофеля это считается приемлемым.

«Есть хозяйства, которые уже начали копать. Но некоторые посадили картофель позже из-за холодного апреля и начнут уборку только после Янова дня. Начало уже есть, и по количеству под землей все выглядит довольно многообещающе», — сказала Краукле.

В прошлом году картофель в Латвии выращивали почти на шести тысячах гектаров, не считая картофеля для крахмала и семенного картофеля. Площади за год выросли более чем на 300 гектаров.