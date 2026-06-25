В четверг в Латвии ожидается довольно теплая, но облачная погода, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Четверг будет облачным, местами с прояснениями. Местами на востоке страны ожидается кратковременный дождь. Будет дуть слабый ветер. Воздух прогреется до +21, +26 градусов, в Видземе и местами на побережье залива - только до +18, +21 градуса.

В Риге небо временами будет затягивать облаками, однако существенных осадков они не принесут. Будет дуть слабый ветер, и воздух прогреется до +22, +24 градусов.

Теплая погода сохранится до конца месяца, а в конце недели с Западной Европы на территорию Латвии придет горячий воздух - столбики термометра во многих местах достигнут и превысят отметку в +30 градусов.