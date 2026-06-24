25 июня 2026 года почитают преподобного Петра Афонского, его жизнь была поразительной и наполненной множеством чудес. В народе день получил название Петр Солнцеворот. Потому что в этот период дни начинают укорачиваться, а ночи удлиняться. А второе название — Рыбалов. Было принято ходить в этот день на рыбалку.

О чем вспоминают в Церкви 25 июня 2026 года

Петр был рожден в Греции в конце VII века. Долгое время он служил воеводой в императорских войсках в Константинополе. И вот во время войны в 667 году его захватили в плен сирийцы. Его заточили в крепости неподалеку от реки Евфрат.

Он долго томился в темнице и имел много времени на размышления, главное, что его тревожило, — за какие грехи он оказался в тюрьме. И тогда он вспомнил, что принимал решение уйти в монастырь, но потом изменил ему. Он стал в темнице соблюдать пост, молиться и просить Николая Чудотворца помочь ему. Ему начали сниться святые и после третьего такого сна его кандалы чудом испарились, а двери застенков сами собой открылись.

Он вышел на свободу и прямиком отправился в Рим с твердым решением стать монахом. И тут ему помог святой заступник. Во сне Папе Римскому явился святой Николай и велел лично постричь в монахи Петра. Тот выполнил указание и потом разрешил Петру самому определить, где ему монашествовать. К тому же явилась Богоматерь и повелела идти на Афон. Там он провел 53 года в полном одиночестве, молясь и борясь с бесами. Его мощи хранились в обители святого Климента на

Смысл праздника

Этот святой показывает нам, что следует прислушиваться к указаниям Господа и следовать им.

Что можно делать 25 июня 2026 года

— Принято ходить на рыбалку.

— Следует готовить блюда из рыбы, особенно рыбный суп.

— Высаживается последняя в этом году рассада капусты и последние семена огурцов.

— Принято наряжаться в яркие платья и рубашки.

Что нельзя делать 25 июня 2026 года

— Нельзя есть никаких супов, кроме рыбных.

— Не ложитесь спать раньше полуночи.

— Не одевайтесь в темные тона.

— Не стоит покупать или брать в дом животных.

— Нельзя косить траву.