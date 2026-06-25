В аннексированном РФ в 2014 году Крыму экстренно приостановили детский отдых — новый указ главы республики застал врасплох и школьников, и родителей. Обстановка накаляется и для обычных туристов: поездку к морю осложняют массовые атаки БПЛА и серьезные перебои с бензином на заправках.

Лето под запретом

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, который фактически ставит крест на организованных поездках для школьников. Документ вступил в силу немедленно и будет действовать до конца лета.

Власти Крыма пошли на радикальные меры безопасности, которые ударили по планам тысяч семей. Люди сообщают, что школьников вывозят из лагерей, а автобусы с детьми в «Артек» разворачивают прямо по дороге на полуостров.

«Наш сын получил бесплатную путевку за дипломы. Уже собран чемодан, куплены вкусняшки, завтра в 08:30 он должен был садиться на автобус и ехать, — рассказала мать одного из школьников. — И вот в 8 вечера звонят из Министерства образования Крыма и говорят, что было экстренное заседание и приняли решение отменять все смены. Мы, конечно, в шоке».

СТРАНА И МИР КРИЗИС-2026 ПОДРОБНОСТИ «Только ради этого ждала лета»: что происходит с туристическим сезоном в Крыму, где детские лагеря массово отменяют заезды Полуостров остался практически без гостей 23 июня 2026, 08:30 11 415 11 комментариев

MSK1.RU без рекламы Отключить рекламу Этим летом в Крыму немноголюдно | Источник: Булат Салихов / UFA1.RU Этим летом в Крыму немноголюдно

Источник: Булат Салихов / UFA1.RU В Крыму экстренно приостановили детский отдых — новый указ главы республики застал врасплох и школьников, и родителей. Обстановка накаляется и для обычных туристов: поездку к морю осложняют массовые атаки БПЛА и серьезные перебои с бензином на заправках. Что вообще происходит сейчас с отдыхом на полуострове и к чему готовиться туристам — выяснил MSK1.RU.

Лето под запретом Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, который фактически ставит крест на организованных поездках для школьников. Документ вступает в силу немедленно и будет действовать до конца лета.

«Приостановить с 11 часов 00 минут 22 июня 2026 года до 00 часов 00 минут 1 сентября 2026 года бронирование мест, прием и размещение детей (групп детей) в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Республики Крым, а также бронирование мест, прием и размещение детей (групп детей) в иных средствах размещения для участия в различных мероприятиях туристической направленности (слеты, фестивали, спортивно-тренировочные сборы, экскурсии и др.), расположенных на территории Республики Крым», — сказано в документе.

Глава Республики Крым подписал указ о приостановке детского отдыха «Родители просто сойдут с ума» Власти Крыма пошли на радикальные меры безопасности, которые ударили по планам тысяч семей. Люди сообщают, что школьников вывозят из лагерей, а автобусы с детьми в «Артек» разворачивают прямо по дороге на полуостров.

«Наш сын получил бесплатную путевку за дипломы. Уже собран чемодан, куплены вкусняшки, завтра в 08:30 он должен был садиться на автобус и ехать, — рассказала мать одного из школьников. — И вот в 8 вечера звонят из Министерства образования Крыма и говорят, что было экстренное заседание и приняли решение отменять все смены. Мы, конечно, в шоке».

И таких сообщений в соцсетях уже сотни. Школьники даже пишут главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной и просят о помощи.

«Что сейчас с ребятами, которые едут в „Артек“? Появилась информация, что детей, которые прибыли в Симферополь из Адыгеи, МО, КЧР, Луганска и, возможно, других регионов) отправляют обратно домой. Сегодня только первый день заезда, и лишь часть заехала. Что делать ребятам?»

«Я знаю, что вы от этого не зависите и ничего сделать не можете, но просто не представляете, как я хотела в лагерь. Только ради этого ждала лета, училась на пятерки, чтоб получить путевку. Мой друг тоже получил путевку в „Артек“, к которой шел 4 года. Представьте, какая это травма».

«У меня знакомые в „Артеке“. Многих развернули в пути. Многие расстроены. Я понимаю, что это ради безопасности, но это очень странная ситуация. Хотелось бы услышать ваше мнение по этому вопросу».

Екатерина Мизулина ответила на лавину сообщений от напуганных школьников и постаралась их успокоить.

«Ребят, я понимаю ваши чувства. Многие мечтали поехать в „Артек“ и ждали этого весь год. Старались, учились, участвовали в конкурсах, — заявила Мизулина. — Но решение властей можно понять. Ситуация в Крыму и Севастополе тяжелейшая — постоянные обстрелы, прилеты, серьезные проблемы с водой, электричеством, бензином. Ваши родители просто сойдут с ума и будут все на нервах, если вы поедете».

«Заезд в „Алые паруса“ отменен»

Сейчас в Крыму не бронируют места в детских лагерях, а школьников вывозят обратно на материк через Крымский мост. Там уже восстановили движение, открыты и дороги через новые регионы.

«На всём пути следования сопровождающих координируют представители спецслужб. Принимаются все необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности и комфорта детей в период их возвращения. Заезд в ВДЦ „Алые паруса“ был отменен», — сообщили в Минпросвещения.

Сейчас родителям предлагают отправить детей на отдых в другие регионы.

«Рассматриваем возможность заезда в детские лагеря Анапы и других регионов без потери уже приобретенных железнодорожных билетов, — сообщила руководитель комитета РСТ по детскому отдыху Татьяна Иванова. — По каждому случаю работа ведется индивидуально с учетом пожеланий родителей и имеющихся возможностей по размещению. Точное количество детей, которых затронут введенные ограничения, пока оценить сложно».

Впрочем, для самостоятельных путешествий семей с детьми Крым открыт — ограничения коснулись только организованного отдыха.

«Туристический сезон уже сорван»

Очереди на заправках, дефицит бензина и тревожные новости привели к резкому падению спроса на летний отдых в Крыму. За последние две недели объем бронирований сократился на 58% по сравнению с прошлым годом.

«Особенно заметно это по бронированиям на ближайшие даты, отмены затрагивают также июль, август и даже осенние месяцы, — рассказала MSK1.RU директор компании „ТурЭтно“, эксперт Российского союза туриндустрии Елена Штрингель. — Основными причинами туристы называют опасения, связанные с вопросами безопасности, отмену транспортного сообщения и сложности логистики, в том числе поездки с пересадками. Количество новых бронирований остается значительно ниже обычного уровня.

Для полуострова туризм — главный источник дохода. Отели, санатории, гостевые дома и детские лагеря живут за счет того, что успевают заработать именно в летний сезон.

«С учетом текущей ситуации вероятность быстрого восстановления спроса остается минимальной. Поэтому есть основания говорить о том, что туристический сезон 2026 года в Крыму, по сути, уже сорван», — заявил президент Российского союза туриндустрии, генеральный директор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский.

«Ситуация больше нагнетается»

При этом те, кто уже приехал на полуостров, уезжать не собираются. В основном это самостоятельные туристы.

«Массового оттока мы не наблюдаем. Гости, которые уже прибыли на отдых, продолжают свои поездки, пользуются всеми услугами и в целом остаются удовлетворены качеством сервиса, — подчеркивает Елена Штрингель. — Средства размещения работают в штатном режиме, инфраструктура функционирует, все заявленные услуги предоставляются в полном объеме».

Турагенты всё же советуют туристам в Крыму с пониманием отнестись к ограничениям и следить за официальными источниками информации.

«Обсуждая ситуацию с коллегами в профильных чатах по поводу бензина в регионах по маршруту для самостоятельных путешественников, также делаем выводы, что ситуация больше нагнетается как раз паническими настроениями, — говорит MSK1.RU руководитель туристического агентства „Девятая планета“ Оксана Велигодская.

При этом перераспределения россиян из Крыма на курорты Краснодарского края и в Абхазию не произошло. На побережье в Сочи пока не не заметен наплыв крымских «отказников».

«Нет, больше не стало, — сетует в разговоре с MSK1.RU турагент Светлана Шумова. — Так как сама живу в Сочи, то могу сказать, что сезон очень слабо начался, туристов мало».