Франция переживает одну из самых мощных волн жары за последние годы. В ряде регионов температура приближается к историческим максимумам, а в Париже столбики термометров могут достичь отметки 42°C. Власти предупреждают о серьёзных рисках для здоровья населения и высокой опасности лесных пожаров.

Пик аномальной жары пришёлся на четверг, 25 июня. После нескольких дней экстремально высоких температур Франция готовится пережить один из самых жарких июньских дней за всю историю метеонаблюдений, передает entrevue.fr.

Особенно тяжёлой оказалась ночь со среды на четверг. Температура воздуха во многих регионах страны не опускалась ниже 20°C. В Париже, Нанте и Ла-Рошели ночные показатели достигали 28°C, в Бордо — 27°C, а в Лионе и Тулузе — около 25°C.

По оценкам синоптиков, эта ночь может войти в число самых тёплых за всю историю наблюдений во Франции. Отсутствие ночной прохлады особенно опасно для пожилых людей, детей и граждан с хроническими заболеваниями, поскольку организм не успевает восстановиться после дневной жары.

Во второй половине дня температура продолжит стремительно расти. В таких городах, как Руан, Тур, Нант, Труа и Кольмар, воздух прогреется до 40°C или вплотную приблизится к этой отметке.

Наиболее сложная ситуация ожидается в Париже. По прогнозам, температура может достичь 42°C, что лишь немногим ниже абсолютного рекорда столицы — 42,6°C, зафиксированного летом 2019 года. При высокой влажности ощущаемая температура в отдельных районах города способна достигать 47°C.

Что рекомендуют медики во время экстремальной жары

Специалисты советуют избегать длительного пребывания на солнце с 11:00 до 17:00, регулярно пить воду даже при отсутствии жажды, носить лёгкую светлую одежду и по возможности находиться в прохладных помещениях. Особое внимание рекомендуется уделить детям, пожилым родственникам и домашним животным.

Синоптики предупреждают, что нынешняя волна жары может стать одной из самых сильных за последние годы. Устойчивого похолодания в ближайшие дни не ожидается, а экстремально высокие температуры продолжат оказывать влияние на большую часть территории Франции.