Сразу в двух странах — Венесуэле и Японии — зафиксированы сильные землетрясения магнитудой до 7,5. В Венесуэле разрушены здания, власти ввели чрезвычайное положение и сообщили о погибших. В Японии создан оперативный штаб для ликвидации последствий стихии и оценки возможного ущерба.

В Венесуэле и Японии вечером 24 июня произошли мощные землетрясения. В ряде районов зафиксированы разрушения, а специалисты продолжают оценивать масштабы последствий.

Об этом сообщили CNN, The Japan Times, а также министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельйо в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

В частности, в Венесуэле магнитуда подземных толчков достигла 7,5, а на севере Японии было зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,9.

Как сообщило Японское метеорологическое агентство, эпицентр землетрясения в Японии находился на глубине около 50 километров у побережья префектуры Иватэ. Подземные толчки ощущались также в Токио и других районах страны.

При канцелярии премьер-министра Японии создана специальная оперативная группа для координации действий и ликвидации возможных последствий стихийного бедствия.

В Венесуэле произошло два сильных землетрясения подряд. Первый толчок магнитудой 7,2 был зафиксирован вблизи города Сан-Фелипе вскоре после 18:04 по восточному времени США. Спустя примерно 40 секунд произошло более мощное землетрясение магнитудой 7,5. Его эпицентр находился примерно в 23 километрах к юго-востоку от города Юмаре.

Фото: CNN

Временный президент Венесуэлы Родригес сообщил, что в результате землетрясения погибли 32 человека и 700 получили ранения. Ожидается, что число погибших возрастет.

По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение в Венесуэле представляет серьёзную угрозу. Ведомство объявило красный уровень тревоги и предупредило о высокой вероятности многочисленных жертв и значительных разрушений.

«Объявлен красный уровень опасности в связи с толчками, вызвавшими гибель людей и экономические потери. Вероятны большие жертвы и масштабный ущерб, а катастрофа, вероятно, носит широкомасштабный характер», — говорится в предупреждении.

Позже исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес объявила в стране чрезвычайное положение. Она подтвердила, что в результате землетрясения есть погибшие и пострадавшие, однако точные данные о числе жертв пока не приводятся.

Спасательные службы обеих стран продолжают работу в пострадавших районах. Власти собирают информацию о разрушениях и возможных новых рисках, в том числе угрозе оползней и повторных подземных толчков. Специалисты отмечают, что окончательная оценка последствий станет возможна только после завершения обследования наиболее пострадавших территорий.